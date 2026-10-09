মহালয়ার আগেই বোধন ! পুরুলিয়ায় 2 হাজার বছরের শিখরবাসিনী দুর্গার 16 দিন ধরে পুজো হয় গুপ্ত মন্ত্রে

মহালয়ার আগেই বোধন ! পুরুলিয়ায় 2 হাজার বছরের শিখরবাসিনী দুর্গার 16 দিন ধরে পুজো হয় গুপ্ত মন্ত্রে
2000 year old Durga is worshipped: রাজপরিবারের সদস্যদের দাবি, রাজরাজেশ্বরী তথা শিখরবাসিনী দেবী আসলে মাইথনের কাছে সবনপুরের কল্যাণেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্তি । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 9:34 PM IST
পুরুলিয়া, 9 অক্টোবর: যখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চতুর্দিকে, তখন পুরুলিয়ার কাশীপুরে বেজে উঠেছে ঢাক । আগমনী সুরের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে 'গুপ্ত মন্ত্র' ৷ মহালয়ার আগেই বোধন, শুরু 16 দিনের দুর্গোৎসব । তন্ত্রবিধি, গুপ্ত মন্ত্র আর রাজপরিবারের প্রাচীন আচার, সব মিলিয়ে কাশীপুরের শিখরবাসিনী দুর্গাপুজো যেন খুলে দেয় ইতিহাসের এক রহস্যময় দরজা ।
আগামিকালই মহালয়া । চারপাশে এখনও দুর্গাপুজোর চেনা উন্মাদনা দেখা দিতে বাকি কয়েকটা দিন । কিন্তু পুরুলিয়ার কাশীপুরে যেন অন্য এক সময়ের দরজা খুলে গেল । ঢাকের শব্দ, আগমনী সুর, আর গুপ্ত মন্ত্রের উচ্চারণে শুরু হয়ে গেল দেবীর আরাধনা । মহালয়ার আগেই এখানে বোধন হয়ে গিয়েছে। কথিত আছে, এই পুজোর বয়স 2 হাজার বছরেরও বেশি !
পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজপরিবারের দেবী বাড়িতে রাজরাজেশ্বরী তথা শিখরবাসিনী দুর্গা 16 দিন ধরে পূজিত হন । মধ্যপ্রদেশের উজ্জ্বয়িনীর ধার নগরের প্রথা মেনে জিতা অষ্টমীর পরের দিন আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ পক্ষের নবমীতে এই পুজো হয়ে আসছে শকাব্দ 2 ধরে । রাজপরিবারের কাছে এই পুজো পরিচিত ‘ষোড়শকল্পের দুর্গাপুজো’ নামে । এই পুজোর সবচেয়ে বড় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে মন্ত্রে । গুপ্ত মন্ত্রে মায়ের পুজো হয় । এমনকি গুপ্ত ভাবে ভোগ নিবেদন করা হয় রাজরাজেশ্বরীকে ।
কথিত আছে, গাছের ছালে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা রয়েছে ন’টি পাতায় ন’টি লাইন। সেই গুপ্তাতিগুপ্ত ‘শ্রীনাদ’ মন্ত্র আজও কোনও খাতায়, কাগজে বা ডায়েরিতে লেখা নেই । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তা মুখে মুখেই চলে এসেছে । এমনকি যে ভূর্জপত্রে মন্ত্র লেখা রয়েছে, তার অবস্থাও এতটাই জরাজীর্ণ যে স্পর্শ করলেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে । তন্ত্রবিধি মেনে এই পুজোয় আরাধিত হন অষ্টধাতুর তৈরি চতুর্ভুজা দেবী । এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে বেদ, বাকি দুই হাতে বরাভয় ও অভয় । গলায় নরমুণ্ডের মালা, পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী । তবে পুজোর একটি পর্ব আরও রহস্যময় । মহাসপ্তমীর অর্ধরাত্রির বিশেষ পুজোর পর দেবীকে বসানো হয় গুপ্ত আসনে । সেই আসন পরিচিত ‘সোড়ন’ নামে ।
একই সঙ্গে পূজিত হয় বিশেষ তলোয়ার ‘ভূতনাথ তাগা’ । এই রাজপরিবারের ইতিহাসও জড়িয়ে রয়েছে পুজোর সঙ্গে । কথিত আছে, উজ্জ্বয়িনীর ধার নগরের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের বংশধর জগদ্দেও সিং দেও-এর বংশধারা থেকেই পঞ্চকোট রাজের সূচনা । দামোদরশেখর সিং দেও বাহাদুরের হাত ধরে জঙ্গলমহলে এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয় বলে রাজপরিবারের দাবি । তাঁর নাম থেকেই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ‘শেখরভূম’ বা ‘শিখরভূম’ নামে পরিচিত হয় । আর সেই সূত্রেই দেবীর নাম শিখরবাসিনী । বর্তমানে পঞ্চকোট রাজ দেবোত্তরের সেবায়েত বিশ্বজিৎপ্রসাদ সিং দেও-এর তত্ত্বাবধানে এই পুজো হয় । রাজবংশের রাজধানী বদলেছে, গড়পঞ্চকোট থেকে পাড়া, কেশরগড় হয়ে কাশীপুরে এসেছে রাজপরিবারের আস্তানা । কিন্তু বদলায়নি দেবীর আরাধনার রীতি । এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও এক আশ্চর্য বিশ্বাস ।
রাজপরিবারের সদস্যদের দাবি, রাজরাজেশ্বরী দেবী আসলে মাইথনের কাছে সবনপুরের কল্যাণেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্তি । কথিত আছে, মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে শিখরভূমিতে দেবীর যন্ত্রে সিঁদুরের ওপর দেখা যায় দেবীর চরণচিহ্ন । তাই এই পুজো শুধু রাজপরিবারের দুর্গোৎসব নয় । ইতিহাস, তন্ত্রসাধনা, লোকবিশ্বাস আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এক গুপ্ত ঐতিহ্যের মিলনস্থল ।
এ বিষয়ে পঞ্চকোট রাজপরিবারের সদস্য তথা জঙ্গলমহলে সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতা মহারাজাধিরাজ নীলমণি সিং দেও-এর প্রপৌত্র সৌমেশ্বরলাল সিং-দেও বলেন, "দু'হাজার বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজো। পূর্বপুরুষদের কুলপ্রথা অনুযায়ী এই পুজো শুরু হয়। রাবণবধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাদেবীর যে অকালবোধন করেন, সেই মত অনুসারেই মহারাজা দামোদরশেখর সিং দেও বাহাদুর এই জঙ্গলমহলে দুর্গাপুজো শুরু করেন । দামোদরশেখরের নামানুসারে এই বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের নাম 'শেখরভূম' বা 'শিখরভূম' নামকরণ হয় । তাই এই দুর্গার নামও হয় শিখরবাসিনী দুর্গা । প্রতিবছর পুজোতে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মায়ের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় ।"
এ বিষয়ে মন্দিরের পূজারি গৌতম চক্রবর্তী বলেন, "এই পুজো বহু প্রাচীন । 83 তম পুরুষ ধরে তারা এই পুজো করে আসছেন । গুপ্ত মন্ত্রে মায়ের পূজা পাঠ চলে । এই গুপ্ত মন্ত্র কোথাও প্রকাশ করা নেই শুনে শুনে তাঁদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে এবং বংশপরম্পরায় তারা সেই গুপ্ত মন্ত্র পাঠ করে মায়ের পুজো করেন । এই পুজোর সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে । আগে এখানে 108টা বলি হত ৷ কালের পরিবর্তনে তা পাল্টে গিয়েছে । তবে মায়ের ভোগে আমিষ পদ থাকা বাঞ্ছনীয় । 16 দিনে 16 রূপে মায়ের পুজো হয় । মা এখানে জীবন্ত । "
এ বিষয়ে রাঁধুনি সুদেব দেওঘরিয়া বলেন, "বংশ পরম্পরায় মায়ের ভোগ রাঁধি আমরা । মাকে ল্যাটা মাছ দিতে হয় তা না হলে মায়ের ভোগ রান্না সম্পন্ন হয় না । একটা ল্যাটা মাছ লাগবেই । মায়ের ভোগ রান্না হয় সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে । এভাবে রান্না করার সময় কাউকে দেখতে নেই । এমনকি মাকে যখন ভোগ নিবেদন করা হয় তখনও তা গুপ্তভাবেই করা হয় । "
এলাকার এক বাসিন্দা বলেন কার্তিক মালাকার বলেন, "এই পুজো গোটা জেলার ঐতিহ্য । দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন । তারাও পুজোর দিনগুলোতে এই রাজবাড়িতে আসেন । একেবারে অভিনব পুজো এটি । 16 দিনব্যাপী পুজো চলে । খুব আনন্দ হয় ৷"
রাজত্ব নেই, বদলে গিয়েছে রাজধানী, সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছুই । কিন্তু বদলায়নি শিখরবাসিনী দুর্গার আরাধনার রীতি । গুপ্ত মন্ত্র থেকে গুপ্ত ভোগ, 16 দিনে 16 রূপের আরাধনা থেকে দেবীর চরণচিহ্ন, প্রতিটি পর্বেই জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাস আর রহস্য ।