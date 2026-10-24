মুড়িগঙ্গায় ডুবল পণ্যবাহী নৌকা ! অল্পের জন্য রক্ষা মাঝি-সহ পাঁচজনের, সামনে এল ভিডিয়ো

মুড়িগঙ্গায় ডুবল পণ্যবাহী নৌকা ! অল্পের জন্য রক্ষা মাঝি-সহ পাঁচজনের, সামনে এল ভিডিয়ো
Boat sinks in the Muriganga: আশেপাশের নৌকার কর্মীদের তৎপরতা এবং সাগর থানার পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।
Published : October 24, 2026 at 5:29 PM IST
সাগর, 24 অক্টোবর: মুড়িগঙ্গা নদীতে জল কম থাকায় চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবল মালপত্র বোঝাই পণ্যবাহী নৌকা । শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় নদীপথে । নৌকায় থাকা মাঝি-সহ পাঁচজন নদীতে পড়ে গেলেও দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ায় প্রাণে রক্ষা পান সকলেই । আশেপাশের নৌকার কর্মীদের তৎপরতা এবং সাগর থানার পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে । তবে, নৌকাটিতে থাকা মালপত্রের ক্ষয়ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল প্রায় 10টা নাগাদ কাকদ্বীপ থেকে মালপত্র বোঝাই করে কচুবেড়িয়া ঘাটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল 'সাগর সম্রাট' নামে পণ্যবাহী নৌকাটি । গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝামাঝি এলাকায় বিপত্তি ঘটে । নদীতে জলস্তর কম থাকায় নৌকাটি চড়ায় ধাক্কা খায় । এরপর ভারসাম্য হারিয়ে উলটে নদীর জলে ডুবে যায় সেটি । আচমকা এই দুর্ঘটনায় বিপদের মুখে পড়েন নৌকায় থাকা পাঁচজন কর্মী ।
ঘটনাটি নজরে আসতেই দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন আশেপাশে থাকা অন্য নৌকার কর্মীরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগর থানার পুলিশও । স্থানীয় সূত্রের দাবি, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে নামে পুলিশ । সাগর থানার এসআই বিল্লমঙ্গল নস্কর-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা উদ্ধারকাজে অংশ নেন । সকলের সম্মিলিত তৎপরতায় নৌকার মাঝি-সহ পাঁচজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ।
জানা গিয়েছে, 'সাগর সম্রাট' নৌকাটির মালিক সাগরের শিবপুর এলাকার বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডল । নৌকার মাঝি ছিলেন ঝন্টু চরণ দাস । নৌকাটিতে বিভিন্ন ধরনের মালপত্র বোঝাই ছিল । দুর্ঘটনার পর নৌকাটি নদীতে ডুবে যাওয়ায় তার মধ্যে থাকা মালপত্র জলে ভেসে যেতে দেখা যায় ।
প্রাথমিক অনুমান, নৌকাডুবির জেরে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে । তবে, ঠিক কত টাকার মালপত্র নষ্ট হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি । ডুবে যাওয়া নৌকাটি উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না, পাশাপাশি নদীতে ভেসে যাওয়া মালপত্রের কতটা উদ্ধার করা যাবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ।
মুড়িগঙ্গা নদী সুন্দরবন ও গঙ্গাসাগরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিদিন এই নদীপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ চলে । বিশেষ করে কাকদ্বীপ থেকে কচুবেড়িয়া যাওয়ার পথে নদীর জলস্তর এবং চড়ার অবস্থানের দিকে নজর রাখা জরুরি । জল কম থাকলে নৌযান চলাচলে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ।
এ দিনের দুর্ঘটনার পর নদীপথে পণ্যবাহী নৌকার নিরাপত্তা এবং জলস্তর কম থাকার সময় চলাচলের সতর্কতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । তবে মাঝি-সহ পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে এলাকায় । আশেপাশের নৌকার কর্মী ও সাগর থানার পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে ।