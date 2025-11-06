ETV Bharat / state

রাজ্য সঙ্গীত ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ স্কুলের প্রার্থনায় বাধ্যতামূলক করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

বৃহস্পতিবার এই নিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ৷ সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পর্ষদের তরফে৷

WEST BENGAL STATE SONG
স্কুলের প্রার্থনায় পড়ুয়ারা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2025 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 নভেম্বর: ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা সব স্কুলেরও নিয়ম৷ রোজ প্রতিটি স্কুল এভাবেই শুরু হয়৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় প্রার্থনায়৷ অনেক সময় এর সঙ্গে কিছু স্কুলের নিজস্ব প্রার্থনা সঙ্গীত থাকে৷ পড়ুয়ারা সেটাও গায়৷ এবার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য সঙ্গীত গাইতে হবে স্কুল শুরুর আগের প্রার্থনায়৷ বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হল মধ্যশিক্ষা দফতরের তরফে৷

বৃহস্পতিবার এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, রাজ্য সঙ্গীত ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ এবার থেকে প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনায় গাইতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে৷

রাজ্যের এই নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি৷ প্রশ্ন উঠেছে, এবার থেকে কী শুধু রাজ্য সঙ্গীতই গাইতে হবে প্রার্থনায়? নাকি জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া যাবে? যদি দু’টো গাওয়া যায়, তাহলে কোনটা আগে এবং কোনটা পরে গাইতে হবে৷ তাছাড়া যে সব স্কুলের অন্য প্রার্থনা সঙ্গীত রয়েছে, সেই স্কুলগুলিতে কী হবে?

West Bengal State Song
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

এই প্রশ্নই তুলেছেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য৷ তিনি বলেন, "আমাদের ছয় দিনের ছ’টি প্রার্থনা সঙ্গীত প্রথমে গাওয়া হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর একটি প্রার্থনা করে ক্লাস শুরু করা হয়। আমরা আলোচনা করব এবার ওই প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি গাওয়া হবে নাকি তার বদলে নতুন এই অর্ডারটি পালন করা হবে।"

অন্যদিকে নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "এটা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে চালু করলে ভালো হতো। তাহলে আমরা একটু সময় পেতাম পড়ুয়াদের নতুন গানটি তৈরি করিয়ে নিতে। এখন পরীক্ষার মরশুম চলছে। পড়ুয়ারা গান মুখস্ত করবে নাকি পড়াশোনা করবে।"

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের কোনও রাজ্য সঙ্গীত আগে ছিল না৷ বছর দুয়েক আগে রাজ্যের জন্য আলাদা একটি সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে হয় সরকারের৷ এই নিয়ে বিধানসভার অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় 2023 সালে৷ সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পায়৷ তার পর থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠানেই এই গানটি গাওয়া হয়৷ এমনকী, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের অনুষ্ঠানে রাজ্য সঙ্গীত গাওয়া কার্যত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে৷

এবার থেকে স্কুলেও রোজ সকালে বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য সঙ্গীত গাইতে হবে পড়ুয়াদের৷ এদিকে নতুন এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলিও। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, "অনুপ্রেরণাদায়ক বহু প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত রয়েছে, সে নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু কোথাও যেন মনে হচ্ছে দেশ বনাম রাজ্যের একটা প্রতিযোগিতায় আমাদের সকলকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত করার জন্য যা করণীয়, সেই আসল কাজটি না-করলে এর মূল্য কোথায়? ছাত্র-ছাত্রীরাই তো বিদ্যালয়ে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।’’

আরও পড়ুন -

  1. 'বাংলার মাটি বাংলার জল' জাতীয় সংগীতের সমান সম্মান পাক, আবেদন মমতার
  2. পয়লা বৈশাখ বাংলা দিবস, রাজ্যের সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল'; সরকারের আনা প্রস্তাব পাশ বিধানসভায়

TAGGED:

রাজ্য সঙ্গীত
বাংলার মাটি বাংলার জল
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
BOARD OF SECONDARY EDUCATION
WEST BENGAL STATE SONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.