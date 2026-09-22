সামান্য আঘাতেই হাড় ভাঙার ঝুঁকি ? আগাম জানাবে কলকাতা মেডিক্যালের BMD মেশিন
Kolkata Medical College: এই মেশিনের মাধ্যমে অস্টিয়োপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি রয়েছে কি না, সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে ।
Published : September 22, 2026 at 6:24 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: সামান্য পড়ে যাওয়া বা আঘাতেই ভবিষ্যতে হাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, এবার তা আগেভাগেই জানা যাবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে । হাসপাতালের জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগে এল অত্যাধুনিক বোন মিনারেল ডেনসিটি বা BMD মেশিন । এই যন্ত্রের সাহায্যে হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করে হাড় কতটা শক্তিশালী, তা বোঝা সম্ভব । এর মাধ্যমে অস্টিয়োপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি রয়েছে কি না, সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে । কিন্তু বাইরে থেকে সবসময় তার কোনও লক্ষণ বোঝা যায় না । ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রথমবার সমস্যা ধরা পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার পর । বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে সামান্য পড়ে যাওয়া বা দৈনন্দিন কোনও ছোটখাটো আঘাত থেকেও বড় ধরনের ফ্র্যাকচার হতে পারে । BMD পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ঝুঁকি আগে থেকে চিহ্নিত করা গেলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব । ডা. অরুণাংশু তালুকদার জানান, দিল্লি এইমস, চেন্নাই মেডিক্যাল কলেজ, সিএমসি ভেলোরে শুধু এই যন্ত্র রয়েছে ।
কী জানা যাবে এই পরীক্ষায় ?
BMD অর্থাৎ বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষার মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় । হাড়ের মধ্যে খনিজের পরিমাণ কতটা রয়েছে, তা থেকে হাড়ের শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন, রোগীর হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে কি না অথবা হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে ভবিষ্যতে ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বাড়ছে কি না ।
শুধু হাড় ভেঙে যাওয়ার পর পরীক্ষা নয়, ঝুঁকিপ্রবণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আগেই এই পরীক্ষা করানো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা । বিশেষ করে প্রবীণদের হাড়ের স্বাস্থ্যের মূল্যায়নে এই পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । জেরিয়াট্রিক মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডা. অরুণাংশু তালুকদার জানিয়েছেন, শরীরের যে হাড় তার স্বাস্থ্য কেমন, তা জানা যাবে আগে থেকেই । বয়স হলে হাড় ক্ষয়ে যায়, নরম হয়ে যায় । দেখা যায়, অল্প চোট লাগলেই ভেঙে যাচ্ছে হাড় । এক্স রে মেশিনে ধরা পড়ে শুধুমাত্র হাড়ে চিড় ধরেছে কি না । কিন্তু হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম কতটা আছে, অন্য খনিজ কতটা আছে, জল কতটা আছে, সেটা ধরে বোন-মিনারেল ডেনসিটি মেশিন ।
জেরিয়াট্রিক বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব
বয়স্ক রোগীদের চিকিৎসায় জেরিয়াট্রিক মেডিসিনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে । বয়সের সঙ্গে একাধিক শারীরিক সমস্যা একসঙ্গে দেখা দেওয়ায় তাঁদের চিকিৎসায় আলাদা করে হাড়ের স্বাস্থ্যও নজরে রাখা প্রয়োজন । সেই জায়গাতেই কলকাতা মেডিক্যালের জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগে BMD মেশিনের সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি সম্পর্কে চিকিৎসকেরা আগাম পরিকল্পনা করতে পারবেন । প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এবং পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ার ঝুঁকি কমানোর জন্যও পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে ।
বিনামূল্যে পরিষেবার উদ্যোগ
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এই পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ফলে আর্থিক কারণে যাঁরা বাইরে গিয়ে হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করাতে পারেন না, তাঁদের জন্যও এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।
উল্লেখ্য, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জেরিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগ পূর্ব ভারতের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । বয়স্কদের চিকিৎসায় নতুন এই প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় রোগ নির্ণয় ও ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হল । চিকিৎসকদের মতে, হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনেক সময় নীরবে এগোয় । তাই ফ্র্যাকচার হওয়ার অপেক্ষা না-করে প্রয়োজন অনুযায়ী আগে থেকেই হাড়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা গেলে ভবিষ্যতের জটিলতা অনেকটাই কমানো সম্ভব । নতুন BMD মেশিন সেই আগাম ঝুঁকি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।