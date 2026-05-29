একঘণ্টার ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড মহানগরী, ব্যাহত ট্রেন-মেট্রো-বিমান চলাচল
শহিদ ক্ষুদিরাম ও কবি সুভাষের মাঝে মেট্রোর লাইনে উড়ে এসে পড়ে গাছের ডাল ৷ যার জেরে পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয় ৷
Published : May 29, 2026 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 29 মে: জৈষ্ঠের দুপুরে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ব্যাহত হল কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার গণ পরিবহণ ব্যবস্থা ৷ মেট্রো থেকে লোকাল ট্রেন, শহর ও শহরতলির একাধিক জায়গায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ৷ এ দিন মেট্রোর ব্লু-লাইনে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট সংক্ষিপ্ত রুটে পরিষেবা দেওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, ওভারহেডের তারে গাছ পড়ে মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, কল্যাণী, ক্যানিং-সহ একাধিক জায়গায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ ঝড়বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে বিমান পরিষেবার উপরও ৷
ঝড়বৃষ্টিতে থমকে গেল মেট্রো
শহিদ ক্ষুদিরাম ও কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের মাঝে লাইনে গাছ পড়ে যাওয়ায় পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷ পাশাপাশি, একটি সিগন্যালের মধ্যে ব্যানার উড়ে এসে পড়ায় পরিষেবা থমকে যায় ৷ ফলে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গিরিশ পার্ক থেকে মহানায়ক উত্তম কুমারের মধ্যে ট্রেন চলাচল করে ৷
কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নতুন করে তৈরি হওয়ায়, বর্তমানে ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা চলছে ৷ কিন্তু, কবি সুভাষ থেকে মেট্রোর রেক ঘুরিয়ে এনে ক্ষুদিরাম থেকে পরিষেবা দেওয়া হয় ৷ এ দিন ঝড় বৃষ্টি চলাকালীন একটি রেক কবি সুভাষের দিকে যাওয়ার সময় সামনে লাইনের উপরে একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ৷ ফলে আপ ও ডাউন দুই লাইনেই পরিষেবা থমকে যায় ৷
অন্যদিকে মেট্রো রেলের তরফে বলা হয়েছে, ওই একই জায়গায় মেট্রোর একটি সিগন্যালে ব্যানার উড়ে এসে জড়িয়ে যায় ৷ যার জেরে প্রায় 20 মিনিট পরিষেবা বন্ধ থাকে ৷ যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বেলা 2টো 55 মিনিট থেকে 3টে 16 মিনিট পর্যন্ত গিরিশ পার্ক থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল করেছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রেলের কর্মী ও ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ লাইনের উপর থেকে গাছের ডাল সরিয়ে ও সিগন্যাল থেকে ব্যানার সরিয়ে দেওয়া হলে, ফের পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷ তবে, দীর্ঘক্ষণ শ্লথ গতিতে খোলা অংশে ট্রেন চলাচল করে ৷
শিয়ালদা উত্তর ও দক্ষিণ শাখায় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত
অন্যদিকে, এক ঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে শিয়ালদা শাখার উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ৷ পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শিয়ালদা-মধ্যমগ্রাম শাখায় ওভারহেডের তারে গাছ পড়ে তা ছিঁড়ে যায় ও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় ৷ অন্যদিকে, হাবরা ও গুমা স্টেশনের মাঝে ট্র্যাকের ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় ৷ কল্যাণী ও মদনপুর স্টেশনের মাঝেও রেল লাইনের উপর গাছ পড়ে ট্রেন আটকে যায় ৷
অন্যদিকে, শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ক্যানিংয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে ৷ পাশাপাশি, চক্ররেলের প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনের কাছে ওভারহেডের তারের উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আগুন ধরে যায় ৷ তার ছিঁড়ে যাওয়ার পাশাপাশি, হাইটেনশন তারের সংস্পর্শে এসে গাছে আগুন ধরে যায় ৷ ফলে দীর্ঘ সময় চক্ররেলের পরিষেবা বন্ধ রয়েছে ৷ জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে গাছের ডাল কাটা হচ্ছে ৷
তীব্র ঝড়ের দাপটে ব্যাহত বিমান পরিষেবা
একইভাবে একঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতা বিমানবন্দরেও উড়ান বন্ধ রাখা হয় ৷ রানওয়েতে জল জমে যাওয়ায় বিমান ওঠা-নামা বন্ধ রাখা হয় ৷ সেই সঙ্গে তীব্র ঝড়ের দাপট থাকায় কর্তৃপক্ষ কোনও ঝুঁকি নেয়নি ৷ যদিও আবহাওয়ার উন্নতি হলে, পরিষেবা ফের শুরু হয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরে ৷ এমনকি দু’টি বিমান টেক-অফের জন্য রানওয়েতে পৌঁছে গেলেও, সেই দু’টিকে শেডে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় নিরাপত্তার স্বার্থে ৷
হুগলিতে সড়ক পরিবহণে প্রভাব
সড়ক পরিবহণেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ঝড়বৃষ্টির ৷ শুক্রবার দুপুরের একঘণ্টার ঝড়বৃষ্টিতে হুগলির সিঙ্গুরে দিয়াড়ায় 12 নম্বর রাজ্য সড়কের উপর গাছ ভেঙে পড়ে ৷ যার জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় ৷ ওই রাস্তায় বৈদ্যবাটি ও তারকেশ্বরের মাঝেও গাছ ভেঙে পড়ে ৷ প্রশাসনের তরফে দ্রুত ভেঙে পড়া গাছের ডাল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করা হয় ৷ তারপরে ধীরে-ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে ৷
বাঁশবেড়িয়া পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের জুট মিল কলোনিতে একটি অশ্বত্থ গাছ গোড়া থেকে উপরে গিয়েছে ৷ ঘটনায় কেউ হতাহত না-হলেও, 11 হাজার ভোল্টের তারের মধ্যে ঝুলতে থাকে গাছটি ৷ পাশে থাকা একটি কোয়ার্টারের পাঁচিল ভেঙে পড়েছে ৷ সেখানেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছে প্রশাসন ৷