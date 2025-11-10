নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়ি ! জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়ি ! জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
বেল্ট ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলাকে ৷ আর তাতেই মাথায় আঘাত লেগে মৃত্যু, দাবি ধৃতদের ৷
Published : November 10, 2025 at 5:12 PM IST
সল্টলেক, 10 নভেম্বর: দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে বিধাননগর কমিশনারেটের তদন্তকারীদের হাতে ৷ তদন্তকারীদের সন্দেহ, ব্যবসায়ীকে খুনে নীলবাতি লাগানো সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তবে, সেই গাড়ি রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের কি না, সেবিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন তদন্তকারীরা ৷
এই ঘটনায় পুলিশ কলকাতায় বিডিও-র গাড়ির চালক রাজু ঢালি এবং ঠিকাদার তুফান থাপাকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃত দু’জনকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতেই বেরিয়ে এসেছে নেপথ্যের নৃশংসতার কাহিনি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় দুই অভিযুক্ত স্বীকার করেছেন, ঘটনাস্থলে মোট ছ’জন উপস্থিত ছিলেন সেদিন ৷ তবে, তাঁদের উদ্দেশ্য খুন করা ছিল না ৷ ব্যবসায়ীকে ভয় দেখাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন রাজু ঢালি এবং তুফান থাপা ৷
অভিযুক্তদের বয়ান অনুযায়ী, প্রথমে কোমরের বেল্ট খুলে সবাই মিলে ব্যবসায়ীকে মারধর করে ৷ এরপর লাঠি দিয়ে চলে বেধড়ক প্রহার ৷ সেই সময় আচমকাই একটি লাঠির ঘা গিয়ে লাগে ব্যবসায়ীর মাথায় ৷ মুহূর্তেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন ৷ অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁর কোনও সাড়া মেলেনি ৷ ফলে আতঙ্কিত হয়ে সবাই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় ৷
এই ঘটনায় নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তরা যখন দেখল ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী আর তাঁদের ডাকাডাকিতে সাড়া দিচ্ছেন না, সেই সময় কেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল না ? মূলত খুনের মোটিভ ছিল কি না, সেটা আগে আমাদের জানা উচিত ৷ আর সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার আটদিন পর বিধাননগরের যাত্রাগাছির খালপাড় থেকে উদ্ধার হয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার দেহ ৷ এই তদন্তে নেমে পুলিশের নজরে এসেছে একটি সরকারি গাড়ি ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ হাতে পেয়েছে যাত্রাগাছির ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাট থেকে দ্রুত গতিতে নীলবাতি লাগানো গাড়ি বেরিয়ে যাত্রাগাছির দিকে যাচ্ছে ৷
তদন্তকারীদের দাবি, ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে যে গাড়িটিতে নীলবাতি লাগানো ছিল ৷ তবে, সেটি সত্যিই রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ি কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ ৷ সেই সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা গাড়িচালক রাজু ঢালি এবং ঠিকারদার তুফান থাপাকে লাগাতার জেরা করছেন ৷
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, খুনের পরদিন একই নীলবাতি গাড়ি নিয়ে রাজু ঢালি এবং তাঁর সহযোগী কলকাতা বিমানবন্দরের দিকে গিয়েছিলেন ৷ বিধাননগর কমিশনারেটের তদন্তকারীদের দাবি, সেই গাড়িটিই ব্যবহার করা হয়েছিল দেহ লোপাটের জন্য ৷ তবে, ধৃতদের আরও জেরা করে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে, বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গ্রেফতারের দাবিতে স্থানীয় থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা ৷ তবে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রশান্ত বর্মন ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই ৷ কলকাতায় আমার কোনও বাড়ি নেই, কোনও সোনা চুরি হয়নি ৷"
পুলিশের মতে, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে বড় কোনও চক্র কাজ করছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷ এখন দেখার, আর কে কে জড়িত ছিলেন এই চাঞ্চল্যকর খুনে, তার উত্তর মিলবে তদন্তের পরবর্তী ধাপে ৷