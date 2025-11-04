নিয়ম ভেঙে BLO-দের সঙ্গে দুয়ারে তৃণমূল নেতা ! SIR-এর কাজে কোথাও বাধা, কোথাও সাহায্য

নিয়ম ভেঙে BLO-দের সঙ্গে দুয়ারে তৃণমূল নেতা ! SIR-এর কাজে কোথাও বাধা, কোথাও সাহায্য
এসআইআর-এর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথিপত্র দেখা শুরু করেছেন বিএলও-রা ৷ বিলি করলেন এন্যুমারেশন ফর্মও ৷
Published : November 4, 2025 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: মঙ্গলবার থেকে গোটা বাংলায় শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর । আর এসআইআরের জন্য এন্যুমারেশন ফর্ম দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেলেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও'রা । কিন্তু কোথাও তাঁদের সঙ্গে দেখা গেল তৃণমূল নেতাদের, তো কোথাও আবার স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তাঁরা ৷ সবমিলিয়ে রইল এসআইআর শুরুর প্রথম দিনে জেলাগুলির সার্বিক ছবিটা ৷
BLO-দের সঙ্গে দুয়ারে শাসকদলর নেতা
- পশ্চিম বর্ধমান: নিয়মবহির্ভূতভাবে বিএলওদের সঙ্গে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি ।এসআইআর-এর জন্য এন্যুমারেশন ফর্ম দেওয়ার প্রথম দিনে মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের 25 নম্বর ওয়ার্ডের ফুলঝোড় 100 নম্বর বুথে ।
এভাবেই তৃণমূল নেতারা ভয় দেখাচ্ছে বিএলওদের, কটাক্ষ বিজেপির । পালটা তৃণমূলের সাফাই, বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় তার জন্যই তারা চেষ্টা চালাচ্ছে । কাউকে কোনওরকম ভয় দেখানো হয়নি । এদিকে কিছুই জানতেন না বলে জানালেন বিএলও রিঙ্কু পোদ্দার । একই সাফাই আরেক বিএলও মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের । নিজের দোষ স্বীকার করে বিএলও-দের সঙ্গ ছাড়েন তৃণমূলের 25 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি বাপ্পা রায় । সব মিলিয়ে এসআইআর চালুর প্রথম দিন বিতর্ক দিয়েই শুরু দুর্গাপুরে ।
বাধার মুখে BLO'রা
- কোচবিহার: এসআইআর শুরু হতেই উত্তেজনা কোচবিহারে । স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়লেন দুই বিএলও ৷ মঙ্গলবার দুপুরে জেলার মাথাভাঙা-1 ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংকোবা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে । এদিন দুই বিএলও নির্ধারিত সময়ে ওই গ্রামে পৌঁছতেই তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা । ফলে ব্যাহত হয় এসআইআর-এর কাজ । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 2002 সালের ভোটার তালিকায় গ্রামের দুটি বুথে 846 জন ভোটারের নাম থাকলেও বর্তমান তালিকায় রয়েছে মাত্র 421 জনের নাম । নাম বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । পাশাপাশি এদিন তাঁরা পথ অবরোধও করেন ।
ভোটারদের তৃণমূল ক্যাম্পে ডেকে মাইকিং
- বীরভূম: এসআইআর-এর জন্য এদিন একদিকে বাড়ি বাড়ি যান বিএলওরা, আর অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে মানুষকে সহযোগিতার জন্য দলের ক্যাম্পে আসতে বলে মাইকে প্রচার চালান তৃণমূল নেতা ৷ শান্তিনিকেতনের রাস্তায় টোটোয় মাইক বেঁধে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে প্রচার করেন তৃণমূলের বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক সহ-সভাপতি বাবু দাস ৷ বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায় তার জন্য যাবতীয় নথি নিয়ে দলের সহায়তা ক্যাম্পে আসার ঘোষণা করা হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূলের ।
ফর্ম ফিলাপে সহযোগিতা বিএলও'দের
- দক্ষিণ 24 পরগনা: মঙ্গলবার সকাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর, সোনারপুর, নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ প্রতিটি জায়গায় সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যান বিএলও'রা । এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এবং নথি খতিয়ে দেখেন তাঁরা ৷ পাশাপাশি ফর্ম ফিলাপের জন্য ভোটারদের সহযোগিতা করেন বিএলও'রা ।
ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিএলও'দের
- পশ্চিম মেদিনীপুর: সারা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরেও শুরু হয়ে গেল এসআইআর-এর কাজ । এদিন মেদিনীপুর শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিএলও'রা ঘুরলেন ফর্ম নিয়ে । বাড়ি বাড়ি তালিকা দেখে তাঁরা ফর্ম দিলেন ৷ খতিয়ে দেখলেন নথি এবং কীভাবে কী করতে হবে তাও জানালেন ভোটারদের । এদিন বিজেপির তরফ থেকে এই বিএলও'দের আসার জন্য ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সেই সঙ্গে দাবি জানানো হয়, তাঁরা যেন নিরপেক্ষভাবে এই এসআইআর-এর কাজ সম্পূর্ণ করেন ।
বিএলও'র সঙ্গে ভোটারদের বাড়িতে বিডিও
- জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে করার জন্য এদিন বিএলও'কে সঙ্গে নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি হাজির হন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার । জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি থেকেই জলপাইগুড়ির বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রোরাল অফিসার কাজটা শুরু করেন । এরপর বেশ কয়েকটি বাড়ি যান এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে । কীভাবে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন ভোটারদের । রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসুকে তাঁর পরিবারের তিনজনের ভোটার তালিকায় থাকা এসআইআর-এর ফর্ম দেওয়া হয় ।