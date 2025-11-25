CEO-র সঙ্গে দেখা করার দাবি, রাতভর কমিশনের দরজায় অবস্থানে BLO-রা

CEO-র সঙ্গে দেখা করার দাবি, রাতভর কমিশনের দরজায় অবস্থানে BLO-রা
অ্যাডিশনাল সিইও দীপেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি বিক্ষোভরত বিএলও-রা ৷ সাতজন রাত থেকেই দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন ৷
Published : November 25, 2025 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: সোমবার থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন বিএলও-রা ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল তাঁদের সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত তাঁরা অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলে দাবি করেছেন ৷ তাঁরা বলেন, বিএলও-দের অধিকার রক্ষার দাবিতে কড়া ঠান্ডায় কষ্ট করে তাঁরা সারারাত কমিশনের দরজায় অবস্থান করেছেন ৷ এই আন্দোলনে অন্যান্য বিএলও-দেরও যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ৷
সোমবার দুপুর থেকে নিজেদের একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে হাজির হন এসআইআর-এর কাজে কর্মরত একদল বিএলও ৷ অত্যধিক কাজের চাপ-সহ বিভিন্ন অভিযোগ ও দাবিদাওয়া তুলে ধরার জন্য তাঁরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান ৷
তবে গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন ও অন্যান্য বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় সিইও দেখা করতে পারবেন না বলে জানান কমিশনের অন্যান্য কর্মীরা ৷ বিএলও-দের বক্তব্য শোনার জন্য অ্যাডিশনাল সিইও দীপেন্দু দাসকে দায়িত্ব দেন মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ তবে দীপেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি বিক্ষোভরত বিএলও-রা ৷ তাঁদের মধ্যে থেকে সাতজন দফতরের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন ৷ সিইও-র সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে তাঁরা অনড় ছিলেন ৷
এরপর রাতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর ঘেরাটোপে মনোজ কুমার আগরওয়াল দফতর থেকে বেরিয়ে গেলেও, সারারাত অবস্থান চালিয়ে যান সাতজন ৷ তাঁরা হলেন,
1. পেশায় শিক্ষক মইদুল ইসলাম, তবে তিনি নিজে বিএলও নন ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতা ।
2. মানিকতলা এলাকার একটি বুথের বিএলও অমিত মণ্ডল ৷
3. পুরুলিয়া 196 নম্বর পার্টের বিএলও সোনালী চক্রবর্তী ৷
4. জোড়াসাঁকো 194 নম্বর পার্টের বিএলও তনুশ্রী ভট্টাচার্য ৷
5. দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি 35 নম্বর পার্টের বিএলও সাইফুল্লা হালদার ৷
এদিন সকালে অবস্থানরত কর্মীদের মধ্যে একজন বলেন, "উনি (সিইও) আমাদের পাঁচটা মিনিট সময় দিতে পারেননি ৷ যতক্ষণ না তিনি আসছেন, তাঁকে আমরা আমাদের কথা বলতে পারছি, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব ৷ অবস্থান চালিয়ে যাব ৷" আরেকজনের কথায়, "সব বিএলও-র জন্য আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি ৷ অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ৷ নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নিচ্ছেন ৷ তাই সবাইকে বলব, সবাই এসে আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দিন ৷ আমরা সারারাত কষ্ট করে এখানে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
অবস্থানরত আরেক কর্মীর কথায়, "দিনের শেষে আমরা সেই রাজ্য সরকারের কর্মচারী ৷ বিএলও-র অধিকার রক্ষার যে সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি, তার পর থেকে অনেক কিছুই ঘটেছে ৷ আমরা এখানে এসেছি বিএলও অর্থাৎ তাঁর কর্মচারী হিসেবে ৷ অথচ তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না ৷ খাবার নেই, জল নেই ৷ এই ঠান্ডায় আমরা বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি ৷ যতক্ষণ না তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, ততক্ষণ আমরা এভাবেই অবস্থান চালিয়ে যাব ৷"
যদিও এবিষয়ে কমিশনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ যদিও এদিন সকালেও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দীপেন্দু দাস অবস্থানরত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ৷ তবে এখনও নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন বিক্ষোভকারীরা ৷
যদি সময়ের মধ্যে কোনও বিএলও কাজ শেষ করতে না-পারেন, তবে তাঁর শাস্তি হবে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে গতকাল সিইও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কারও কোনও শাস্তি হয় না । কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত ভুলও করেন, সেই ক্ষেত্রেও কোনও শাস্তি হবে না । অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল হলে সেটা সংশোধন করার সুযোগ রয়েছে । এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে কোনও বিএলও-র বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি । তিনি বলেন, "আমরাও চাই না কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে । তবে যদি কেউ এমন কোনও কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করেন তাহলে তো কমিশনকে ব্যবস্থা নিতেই হবে ।"