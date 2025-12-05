একগুচ্ছ দাবি নিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক BLO-দের

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক BLO-দের
Published : December 5, 2025 at 12:56 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: অসুস্থ স্বামী বুথ লেভেল অফিসার ৷ তাঁর হয়ে SIR-এর কাজ করছেন স্ত্রী । আবার কোনও বিএলও মোবাইল চালাতে তেমন পটু নন বলে তাঁর হয়ে SIR-এর কাজ করে দিয়েছেন ছেলে । এই কথাগুলোই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে জানালেন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবীড় সংশোধনের কাজে নিযুক্ত বিএলও-দের পরিবারের লোকেরা ৷ তুলে ধরলেন তাঁদের একগুচ্ছ অভিযোগ ৷
BLO অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার নয়জনের এক প্রতিনিধি দল তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন । এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত বিএলও পরিবারের সদস্যরা এবং ছয়জন বিএলও ।
অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডোমজুর পার্ট নম্বর 63-এর BLO ৷ SIR-এর কাজের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁর ডান পায়ে একটি ইনফেকশন হয়ে গিয়ে বর্তমানে তিনি এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি । তাঁর স্ত্রী মৌমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, "আমার স্বামী 50 শতাংশ প্রতিবন্ধী । তাই তাঁকে বিএলও হিসেবে যাতে না-নিয়োগ দেওয়া হয়, আগে থেকেই সেই আবেদন জানিয়েছিল ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে কাজ দেওয়া হয় ।"
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় SIR-এর কাজ তিনিই করেছেন বলে দাবি করেন অনির্বাণের স্ত্রী । তিনি বলেন, "আমাকে দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করানো হয়েছে । ERO এবং AERO আমাকে বলেছিলেন, আমার স্বামীর কাজ করে দিতে । ওঁর হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলাম । 2 তারিখ 80 থেকে থেকে 90 টা ফর্ম আমি পূরণ করেছি ।"
মৃত বিএলও জাকির হোসেনের পুত্র ইমদাদুল হোসেন বলেন, "চলতি SIR-র কারণে আমার বাবা মারা গিয়েছেন । তাই আমি এখানে এসেছি । ক্ষতিপূরণের কথা বলেছে কমিশন । ডাটা এন্ট্রি বাবা করতে পারতেন না । বাবাকে ডাটা এন্ট্রির কাজে সাহায্য করতাম ।"
মৃত বিএলও নমিতা হাঁসদার স্বামী মাধব হাঁসদা বলেন, "SIR ফর্ম বিলি করার সময় আমার স্ত্রী ব্রেইন স্ট্রোক হয়ে মারা যান । আমার স্ত্রীর আগে কোনও অসুস্থতা ছিল না । তাই আমি তাঁর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ এবং আমার ছেলের জন্য একটি চাকরির আবেদন জানাতে আজ কমিশনে এসেছিলাম ।"
বিএলও বাপ্পাদিত্য গুহ বলেন যে, "আমাদের কাছে একটা চিঠির প্রতিলিপি দেখছেন । সিইও-র সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু অ্যাডিশনাল সিইও-র সঙ্গে দেখা করলাম । বিএলও এবং বিএলএ নিয়ে অনেক জায়গায় মিটিং হয়েছে । যাঁরা আজ পারেননি তাঁদের 11 তারিখের মধ্যে এই মিটিং আবার করা হবে ।"
বিএলও সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, "এই অল্প সময়ের মধ্যে SIR-এর এত বিশাল কাজ শেষ করা সম্ভব নয় ৷ আরও সময় দিতে হবে এবং মোটামুটি কত সময় লাগতে পারে সেটা সিইও-কে বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে ।"