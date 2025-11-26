উলটপুরাণ ! নিজেদের কাজ শেষ করে সহকর্মীদের সাহায্য এই 2 BLO-র
সহকর্মীদের সাহায্য করে খুশি বিএলওরা ৷ সকলে চাইছেন দ্রুত এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে ৷
Published : November 26, 2025 at 4:35 PM IST
দুর্গাপুর, 26 নভেম্বর: এ যেন উলাট পুরাণ ! রাজ্যে যখন এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করতে গিয়ে নাজেহাল বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও'রা, এসআইআর-এর কাজের চাপে কোথাও চরম পদক্ষেপ, তো কোথাও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠছে, তখন দু'জন বিএলও নিজেদের কাজ 100 শতাংশ শেষ করে ফেলার পর সহকর্মীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন । পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ঘটনা । উল্লেখ্য, এই জেলাতেই 20 দিনের মাথায় এসআইআর-এর সমস্ত কাজ শেষ করে পুরস্কৃত হয়েছেন আসানসোলের সালানপুর ব্লকের বিএলও বিনীতা কুমারী ।
জানা গিয়েছে, সেই একই ছবি এবার ধরা পড়েছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা অঞ্চলে ৷ 194 নম্বর বুথের বিএলও পিউ মণ্ডল এবং 188 নম্বর বুথের বিএলও মৃন্ময় কর্মকার ৷ তাঁরা দু'জনেই ইতিমধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা থেকে ডিজিটাইজেশন, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলেছেন ৷ কিন্তু তাঁরা দেখেন, এখনও নিজেদের কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি তাঁদের সহকর্মী 206 নম্বর বুথের বিএলও সুচিত্রা সুর এবং 192 নম্বর বুথের বিএলও পলাশ প্রামাণিক ৷ তাই তাঁরা দ্রুত কাজ শেষ করায় সাহায্য করার জন্য সহকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ৷ বাড়তি কাজ করে ফর্ম জমা নেওয়া থেকে ডিজিটাইজেশন করছেন ৷
206 নম্বর বুথের বিএলও সুচিত্রা সুরকে সাহায্য করা নিয়ে পিউ মণ্ডল বলেন, "আমি আমার বুথের সমস্ত কাজ শেষ করেছি । কাজের চাপ মনে করলেই চাপ । আমি খুব ভালোবেসে কাজটা শুরু করেছিলাম । তাই আমার কাছে এই কাজ কোনও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি । আমি 194 নম্বর বুথে মোট 643 জন ভোটারের কাজ নিঁখুভাবে করেছি । তাই ভাবলাম পাশের বুথের কাজেও একটু সাহায্য করি । সবাই মিলে করলে কাজটা সহজ হয় ।" সহকর্মী সুচিত্রা সুরও বলেন, "পিউ আমার পাশে দাঁড়ানোয় সত্যিই অনেক সুবিধে হয়েছে । দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি । আমার এখানে 1088 ভোটার রয়েছে ৷"
এদিকে 192 নম্বর বুথের বিএলও পলাশ প্রামাণিককে সহায়তা করা নিয়ে মৃন্ময় কর্মকার বলেন, "আমার বুথের মোট ভোটার 700 জন ৷ আমি আমার বুথেক সমস্ত কাজ ইতিমধ্য শেষ করেছি । এখন পলাশদার কাজে একটু সাহায্য করছি । তাঁর বুথে 1367 ভোটার ৷ কাজের সময় একে অপরকে সহযোগিতা করাই সবচেয়ে বড় বিষয় ।" আর কাজের চাপের দিনে এই দলগত প্রয়াস প্রশাসনের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছে জেলাবাসী ।