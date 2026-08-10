বসিরহাটে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষ, মহিলা-সহ আহত 5
বাগুন্ডি পঞ্চায়েতের কাথরী এলাকার 68 নম্বর বুথে মণ্ডল সভাপতির উপস্থিতিতে ডাকা একটি বৈঠককে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত এলাকা ৷
Published : August 10, 2026 at 10:38 AM IST
বসিরহাট, 10 অগস্ট: আবাস যোজনার ঘর বিলি সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা বৈঠককে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শাকচূড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাথরী এলাকার 68 নম্বর বুথ। বিজেপির মণ্ডল সভাপতির উপস্থিতিতে সেই সাধারণ সভা মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। একদিকে আদি ও নব্য বিজেপি কর্মীদের দ্বন্দ্ব এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশকে মারধর ও তৃণমূলের দুষ্কৃতী হামলার পাল্টা নালিশে পরিস্থিতি চরম আকার নেয়। সংঘাতের ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে পাঁচ কর্মী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
ঘটনার সূত্রপাত শাকচূড়া বাগুন্ডি পঞ্চায়েতের কাথরী এলাকার 68 নম্বর বুথে মণ্ডল সভাপতির উপস্থিতিতে ডাকা একটি বৈঠককে কেন্দ্র করে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে সরব হন বিজেপির 68 নম্বর বুথের এজেন্ট বলে দাবি করা শংকর কুমার ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বহু বছর ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দল করা স্থানীয় আদি বিজেপি কর্মীদের এই বৈঠকে পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শংকর বলেন, "মণ্ডল সভাপতির নির্দেশে মিটিং ডাকা হলেও আমাদের কোনও খবর দেওয়া হয়নি। কেন আমাদের দূরে রাখা হল-তা জানতে গেলে বুথ সভাপতি তমাল ঘোষ মদ্যপ অবস্থায় এসে হামলা চালায়। সুবীর নামের এক আদি বিজেপি কর্মীকে পিছন থেকে ঘুসি মেরে ফেলে দেওয়া হয় এবং প্রায় 40-45 সেকেন্ড তাঁর গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করা হয়।"
শংকর আরও দাবি করেন, বুথ খরচের জন্য বরাদ্দ 15 হাজার টাকার মধ্যে মাত্র 3 হাজার কর্মী খরচের জন্য দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় তাঁদের চার-পাঁচজন কর্মী আহত হয়ে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে এই সমস্ত অভিযোগ একযোগে খারিজ করে দিয়েছেন আক্রান্ত বুথ সভাপতি তমাল ঘোষ। বর্তমানে গাববেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তমাল ঘোষ ফোনে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "গ্রামের সাধারণ ও যোগ্য মানুষ যাতে আবাসের ঘর পান, সেই লক্ষ্যেই মণ্ডল সভাপতির নির্দেশে কাথরী এলাকায় সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু মিটিং চলাকালীন শংকর ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও সুবীর ঘোষের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী এসে হামলা চালায়। মণ্ডল সভাপতির সামনেই আমাকে মারধর, বুকে সজোরে লাথি মারা এবং পা রক্তাক্ত করে দেওয়া হয় । আমাকে গাববেড়িয়া হাসপাতালে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে।"
শঙ্কর ঘোষদের বিজেপি কর্মী হিসেবে মানতে নারাজ তমালবাবু ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, শঙ্কর ঘোষের দাদা সুশীল ঘোষ সক্রিয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত এবং নিজেদের অপরাধ ঢাকতেই তাঁরা এখন বিজেপির পতাকা ব্যবহার করছেন। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুর চড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতা আশিক বিল্লাহ বিরোধী শিবিরকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, "তৃণমূলের বিরুদ্ধে এত দিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাল্পনিক অভিযোগ তুলে এসেছে এই দলটা। অথচ ওদের দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। ছোট থেকে বড় নেতা—সবার মধ্যেই ক্ষমতার লড়াই ৷ ক্ষমতার মুখ দেখার আগেই যেভাবে নিজেদের মধ্যে মারপিট, রক্তারক্তি শুরু করেছে, তাতে ওদের আসল চেহারা সামনে চলে এসেছে। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ আমরা তৃণমূলের অনুগত সৈনিক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্তিশালী করতেই মাঠে রয়েছি।"
ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মারধর, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হামলার লিখিত অভিযোগ জানিয়ে উভয় পক্ষই আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে। শাকচূড়া বাগুন্ডি পঞ্চায়েতের কাথরী এলাকা সহ সমগ্র বসিরহাট জুড়ে এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে । যদিও বসিরহাট পুলিশ জেলার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।