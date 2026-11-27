প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, নেপথ্যে কি বন্দিদের গোষ্ঠী সংঘর্ষ ?
Jail clash claims undertrial: শুক্রবার সকালে ফের ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ।
Published : November 27, 2026 at 9:47 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এক বিচারাধীন বন্দির রহস্যজনক মৃত্যু-কে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
বৃহস্পতিবার সংশোধনাগারের একটি ওয়ার্ডের পাশের সংকীর্ণ গলি থেকে বিচারাধীন বন্দি মহম্মদ আলির (44)। রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দিদের মধ্যে কোনও সংঘর্ষের জেরেই এই মৃত্যু ঘটেছে কি না, তা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে শুক্রবার সকালে ফের ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা।
সংশোধনাগার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ আলির বাড়ি উত্তর 24 পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম থানা এলাকার বাঁশতলা-বাঁকড়ায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি (ইউটিপি) হিসেবে ছিলেন। বৃহস্পতিবার আচমকাই ওয়ার্ডের পাশের একটি সংকীর্ণ গলিতে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কারারক্ষীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি।
কিন্তু কীভাবে এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে একজন বন্দির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল, তা নিয়ে জেলের অন্দরে ও বাইরে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে বন্দিদের মধ্যে বচসা বা হাতাহাতির তত্ত্ব। সত্যিই কি সংশোধনাগারের অন্দরে বন্দিদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল এবং তারই জেরে মহম্মদ আলিকে খুন করা হয়েছে, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার সকালেও লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা সংশোধনাগারে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নমুনা সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, "সংশ্লিষ্ট থানায় ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা সংশোধনাগারের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে।"
ঘটনার পর থেকেই তৎপর হয়েছে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষ। সংশোধনাগারের নিরাপত্তারক্ষীরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন বন্দিকে চিহ্নিত করেছেন। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে এবং কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে চিহ্নিত ওই বন্দিদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
পাশাপাশি, ঘটনার সময় গতিবিধি স্পষ্ট করতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন গোয়েন্দারা। সেই ফুটেজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
সংশোধনাগারের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় বন্দির এমন রহস্যমৃত্যুতে কারা দফতরের নজরদারি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ওয়াকিবহাল মহল।