শেক্সপিয়র সরণিতে বহুতলের নীচে উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ
Bloodied body of a woman recover: বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই বহুতলের 9 তলা থেকে পড়ে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।
Published : October 15, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: মধ্য কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার শেক্সপিয়র সরণি সংলগ্ন একটি বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল মহিলার ৷ জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই বহুতলের 9 তলা থেকে পড়ে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন দুপুর নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর বাইরে বেরিয়ে এসে স্থানীয়রা দেখতে পায়, ওই বহুতলের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় এক মহিলা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দেয় ৷ স্থানীয়রাই ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত ওই মহিলা বহুতলেরই ন’তলার একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ছিলেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি নীচে পড়ে গেলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি নিছকই দুর্ঘটনা, না কি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ।
পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই বহুতলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে ৷ ঘটনার সময় ফ্ল্যাটে বা আশেপাশের ফ্ল্যাটে কারা উপস্থিত ছিলেন, তা জানতে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মহিলার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।