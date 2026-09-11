দিনহাটায় দম্পতির রক্তাক্ত দেহ ! পুলিশের নজরে 'নেশাগ্রস্ত' ছেলে

দিনহাটায় দম্পতির রক্তাক্ত দেহ ! পুলিশের নজরে 'নেশাগ্রস্ত' ছেলে
Mysterious death in Dinhata: স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিলেন । ফলে তদন্তের শুরুতেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সন্দেহ ।
Published : September 11, 2026 at 4:00 PM IST
দিনহাটা, 11 সেপ্টেম্বর: সাতসকালে দম্পতির মৃত্যু ! কোচবিহারের দিনহাটায় হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল অক্ষয় বর্মন (58) এবং তাঁর স্ত্রী চম্পা বর্মন (52)- র দেহ । দম্পতির দেহ উদ্ধারের পর থেকেই নিখোঁজ তাঁদের ছেলে । স্থানীয়দের দাবি, ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিলেন । ফলে তদন্তের শুরুতেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সন্দেহ । পুলিশের এক কর্তা বলেন, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে ৷
শুক্রবার সকালে অক্ষয়-চম্পার মেয়ে টুম্পা রায় ফোনে বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন । একাধিক বার ফোন করেও কোনও সাড়া না মেলায় তাঁর সন্দেহ হয় । শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলেকে দাদু-দিদার বাড়িতে পাঠান তিনি । বাড়িতে পৌঁছে নাতি যে দৃশ্য দেখেন, তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন অক্ষয় এবং চম্পা । সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেওয়া হয় । খবর যায় দিনহাটা থানায় ।
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু’টি দেহ উদ্ধার করে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত । প্রাথমিক ভাবে খুনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ।
স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই দম্পতির ছেলে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন । ঘটনার পর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ নেই । ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের তালিকায় তাঁর নাম উঠে এসেছে । জেলা পুলিশের এক আধিকারিকও জানিয়েছেন, তাঁকে সন্দেহের বাইরে রাখা হচ্ছে না । মৃত দম্পতির মেয়ে টুম্পা রায়ের কথায়, "মাকে ফোন করে না পেয়ে ছেলেকে পাঠাই । ছেলে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । কে এই ঘটনা ঘটাল, বুঝতে পারছি না ।"
এলাকাবাসীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক । বাড়ির ভিতরে কী ঘটেছিল, দম্পতির সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল কি না, বাইরে থেকে কেউ ঢুকেছিল কি না- সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলেও কোচবিহার শহরে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল ৷ ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার সকালে দিনহাটায় একই পরিবারের দু'জনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।