উৎসব শেষেও কাটল না রক্তের আকাল, চিকিৎসক সংকটে রাতের পরিষেবা বন্ধ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল ব্লাড ব্যাংকে
NBMC Blood Bank: এই পরিস্থিতিতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মুমূর্ষু রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা ৷
Published : November 14, 2026 at 9:54 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 নভেম্বর: দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর উৎসব শেষে রক্তসংকটের অন্ধকার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকে । একদিকে ভাঁড়ার শূন্য থাকায় হাহাকার, অন্যদিকে চিকিৎসকের অভাবে রাতের শিফটে পরিষেবা বন্ধ থাকার মতো পরিস্থিতিতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । এমনটাই অভিযোগ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুমূর্ষু রোগী ও তাঁদের পরিজনদের ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, উৎসবের মরশুমে সেভাবে রক্তদান শিবির আয়োজিত না হওয়ায় ব্লাড ব্যাংকের সঞ্চয় তলানিতে এসে ঠেকেছিল । পুজো মিটলেও রক্তের জোগান স্বাভাবিক না হওয়ায় প্রতিদিন গড়ে 80 থেকে 90 ইউনিট রক্তের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ । শুধু মেডিক্যাল কলেজের রোগীরাই নন, এই আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের রোগীরাও চরম বিপাকে পড়েছেন ।
গত শনিবার একটি বিশেষ শিবির থেকে মাত্র 25 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও, তা রবিবারের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় । বর্তমানে ব্লাড ব্যাংকে হাতেগোনা কয়েক ইউনিট ‘ও পজিটিভ’ গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য কোনও গ্রুপের রক্তই মজুত নেই । ফলে ‘ডোনার’ বা রক্তদাতা জোগাড় করতে না পারলে রোগীর পরিজনদের খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে । আগাম রক্তের সংস্থান না থাকায় ইতিমধ্যেই পিছিয়ে দিতে হয়েছে একাধিক রোগীর পূর্বনির্ধারিত অস্ত্রোপচার ।
ব্লাড ব্যাংকের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেছেন ভুক্তভোগীরা । ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা রুমা এক্কা জানান, তাঁর স্বামী অর্থোপেডিক বিভাগে ভর্তি এবং সোমবার তাঁর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা । চিকিৎসকরা আগাম এক ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা রাখতে বললেও ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না মেলায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা । আরও করুণ অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন শিলিগুড়ির সন্তোষীনগরের বাসিন্দা লক্ষ্মণ দাস । প্রসূতি বিভাগে ভর্তি স্ত্রীর জন্য মেডিক্যালে রক্ত না পেয়ে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে 1500 টাকা দিয়ে এক ইউনিট রক্ত কিনতে হয়েছে তাঁকে ।
রক্তের এই আকালের মাঝেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসক সংকট । সম্প্রতি ব্লাড ব্যাংকের বিভাগীয় প্রধান অবসর নেওয়ার পর আরও দুই চিকিৎসককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে । অধ্যাপক থেকে শুরু করে মেডিক্যাল অফিসারের একাধিক পদ শূন্য হয়ে যাওয়ায় ব্লাড ব্যাংক পরিচালনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে । আপাতত জরুরি বিভাগ থেকে দু’জন মেডিক্যাল অফিসারকে এনে কাজ চালানো হলেও, তিন শিফটে 24 ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । চিকিৎসকের অভাবে রাতের শিফটে কাউকে ডিউটিতে রাখা যাচ্ছে না, যার জেরে রাতে জরুরি প্রয়োজনে রক্ত পেতে চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন রোগীরা ।
গোটা পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ড. কৌশিক ঈশোর জানান, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কিছু রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । আশা করা হচ্ছে, এর ফলে রক্তের ঘাটতি অনেকটাই মিটবে । পাশাপাশি ব্লাড ব্যাংকের শূন্যপদে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
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