মেডিক্যাল কলেজে লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ব্লাড ব্যাংক ! পদক্ষেপের আশ্বাস মন্ত্রীর
Malda Medical College: যদিও মেডিক্যাল কলেজের দুরবস্থার জন্য বিগত তৃণমূল সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ৷
Published : September 20, 2026 at 6:08 PM IST
মালদা, 20 সেপ্টেম্বর: প্রায় 6 বছর আগে লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে । তারপর আর রিনিউ হয়নি । পরিকাঠামোর অভাব । কিন্তু তারপরও গত 6 বছর ধরে কাজ চলছে । না, কোনও বেসরকারি সংস্থার কেরামতি নয় । এটা খোদ মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের বাস্তব ছবি । পুরো বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি পর্যন্ত হতে রাজি হয়নি মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ । তবে পুরো ঘটনা মেনে নিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ।
তিনি বলেন, "গত শুক্রবার আমি মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম । ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি শুনেছি । বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব । শুধু ব্লাড ব্যাংক নয়, মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে ।"
তাঁর কথায়, "সারা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা ভালো নয় । গত 15 বছরে তৃণমূল সরকার কিছুই করেনি । আমাদের সরকার চারমাস আগে ক্ষমতায় এসেছে । স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করছি । মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে । আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি ।"
হাসপাতাল সূত্রে খবর, মালদা মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত হওয়ার আগে সদর হাসপাতাল থেকেই ব্লাড ব্যাংকের কাজ শুরু হয়েছিল । পরবর্তীতে সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের উন্নীত হয় । কিন্তু তারপরেও ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠামোর উন্নতি হয়নি । 2020 সালে মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় । পরবর্তীতে ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করা হলে, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় সেই লাইসেন্স পাওয়া যায়নি ।
কয়েক বছর ধরে মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠানোর কিছু উন্নতি করা হয় । প্রায় বছর খানেক আগে ফের ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের রিনিউয়ালের জন্য আবেদন জানানো হয় । কিন্তু এখনও সেই লাইসেন্স পাওয়া যায়নি । প্রতিদিন মালদা জেলার পাশাপাশি দুই দিনাজপুর, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন । মালদা মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরে এহেন পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক !
মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকে প্রতিদিন প্রায় 130 থেকে 140 ইউনিট রক্তের চাহিদা রয়েছে । অথচ এখানে সারা মাসে পিআরবিসি রক্তের যোগান প্রায় সাড়ে তিন হাজার ইউনিটের কাছাকাছি । আরও চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মালদা জেলায় প্রায় দেড় হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী রয়েছে । বেশ কিছু ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীও রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকায় মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের ভবিষ্যৎ কোথায় তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন হাসপাতালেরই চিকিৎসকদের একাংশ । এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি মালদা মেডিক্যালের সুপার গণেশচন্দ্র গাইন ।