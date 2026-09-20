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মেডিক্যাল কলেজে লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ব্লাড ব্যাংক ! পদক্ষেপের আশ্বাস মন্ত্রীর

Malda Medical College: যদিও মেডিক্যাল কলেজের দুরবস্থার জন্য বিগত তৃণমূল সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ৷

Malda Medical College
6 বছর ধরে লাইসেন্স ছাড়ায় চলছে মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 6:08 PM IST

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মালদা, 20 সেপ্টেম্বর: প্রায় 6 বছর আগে লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে । তারপর আর রিনিউ হয়নি । পরিকাঠামোর অভাব । কিন্তু তারপরও গত 6 বছর ধরে কাজ চলছে । না, কোনও বেসরকারি সংস্থার কেরামতি নয় । এটা খোদ মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের বাস্তব ছবি । পুরো বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি পর্যন্ত হতে রাজি হয়নি মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ । তবে পুরো ঘটনা মেনে নিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ।

তিনি বলেন, "গত শুক্রবার আমি মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম । ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি শুনেছি । বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব । শুধু ব্লাড ব্যাংক নয়, মালদা মেডিক্যালের পরিকাঠামো নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে ।"

লাইসেন্স ছাড়াই ব্লাড ব্যাংক চলা নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "সারা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা ভালো নয় । গত 15 বছরে তৃণমূল সরকার কিছুই করেনি । আমাদের সরকার চারমাস আগে ক্ষমতায় এসেছে । স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করছি । মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে । আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি ।"

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মালদা মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত হওয়ার আগে সদর হাসপাতাল থেকেই ব্লাড ব্যাংকের কাজ শুরু হয়েছিল । পরবর্তীতে সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের উন্নীত হয় । কিন্তু তারপরেও ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠামোর উন্নতি হয়নি । 2020 সালে মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় । পরবর্তীতে ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করা হলে, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় সেই লাইসেন্স পাওয়া যায়নি ।

Malda Medical College
মালদা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার (ইটিভি ভারত)

কয়েক বছর ধরে মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পরিকাঠানোর কিছু উন্নতি করা হয় । প্রায় বছর খানেক আগে ফের ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্সের রিনিউয়ালের জন্য আবেদন জানানো হয় । কিন্তু এখনও সেই লাইসেন্স পাওয়া যায়নি । প্রতিদিন মালদা জেলার পাশাপাশি দুই দিনাজপুর, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন । মালদা মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরে এহেন পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক !

মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকে প্রতিদিন প্রায় 130 থেকে 140 ইউনিট রক্তের চাহিদা রয়েছে । অথচ এখানে সারা মাসে পিআরবিসি রক্তের যোগান প্রায় সাড়ে তিন হাজার ইউনিটের কাছাকাছি । আরও চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মালদা জেলায় প্রায় দেড় হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী রয়েছে । বেশ কিছু ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীও রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকায় মালদা মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের ভবিষ্যৎ কোথায় তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন হাসপাতালেরই চিকিৎসকদের একাংশ । এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি মালদা মেডিক্যালের সুপার গণেশচন্দ্র গাইন ।

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