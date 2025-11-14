Bihar Election Results 2025

চাকরির দরকার নেই, আমাদের মেরে ফেলুন ! SIR-এর 'কাজের চাপে' আর্তনাদ BLO-র

বিএলও'দের অভিযোগ, তাঁদের উপরে দিনের পর দিন আরও কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই কাজ করতে না পেরে তাঁদের হয়তো জীবন শেষ করতে হবে ।

BLO
কাঁদতে কাঁদতে জীবন শেষের হুমকি BLO'র (নিজস্ব ছবি)
Published : November 14, 2025 at 6:34 PM IST

Choose ETV Bharat

কাটোয়া, 14 নভেম্বর: যাবতীয় কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলও । কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'আমি তো ভাবছিলাম গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাই, আমার চাকরির দরকার নেই ।' অন্যান্য বিএলও'রাও তাঁর সুরে সুর মেলান । অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন । পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় এমনই দৃশ্য দেখা গেল ৷

ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল ?

কাটোয়া বিডিও অফিসে চলছিল বিএলও'দের প্রশিক্ষণ । তাঁরা কীভাবে ফর্ম সংগ্রহ করার পরে সেই ফর্ম আপলোড করবেন । প্রশিক্ষণ চলাকালীন বেশ কিছু বিএলও তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন । হঠাৎ একজন বিএলও উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন, তিনি যদি মরেই যান তাহলে কাজ করবেন কীভাবে ।

BLO
ক্ষুব্ধ বিএলও (নিজস্ব ছবি)

কেন ক্ষুব্ধ বিএলও'রা

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশন এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও জমা নেওয়ার সময়সীমা দিয়েছিল 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত । সেই সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সোমবার থেকে বিএলও'রা সেই ফর্ম সংগ্রহ করা শুরু করবেন । সেই জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিএলও'দের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে । কীভাবে ফর্ম সংগ্রহ করার পরে সেই ফর্ম নির্দিষ্ট অ্যাপসে গিয়ে আপলোড করতে হবে । এখানেই দেখা দিয়েছে সমস্যা ।

কাটোয়া বিধানসভা এলাকার বিএলও'দের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে সব জায়গায় নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না । আর তাছাড়া এক একজনকে গড়ে 600 থেকে এক হাজারের বেশি ভোটারের ফর্ম আপলোড করতে হবে । যেটা খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । তাছাড়া বিএলও'দের একটা অংশ আপলোড করা বা অনলাইনে কাজ করার কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁরা পড়ে গিয়েছেন সমস্যায় ।

BLO
কাটোয়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ বিএলওদের (নিজস্ব ছবি)

তাঁদের দাবি, তাঁরা ফর্ম সংগ্রহের কাজ করে দেবেন । কিন্তু আপলোড করার জন্য একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রয়োজন । কিন্তু তাঁরা প্রশাসনকে জানালেও কোনও সদুত্তর মেলেনি । ফলে মানসিক চাপ নিতে না-পেরে অনেকেই টেনশনে ভুগতে শুরু করেছেন । প্রকাশ্যেই তাঁরা জীবন শেষ করার হুমকিও দিচ্ছেন । বিএলও'দের অভিযোগ, যেভাবে তাঁদের উপরে দিনের পর দিন কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে সেই কাজ করতে না পেরে তাঁদের হয়তো চরম পদক্ষেপ করতে হবে ।

যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা কমিশনের নির্দেশ মেনে কাজ করছে । কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে কাগজপত্র জমা দিক । মেডিক্যাল বোর্ড সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে । তারপর সেই বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে ।

বিএলও'দের অভিযোগ

বিএলও দেবাশিস দাস বলেন, "আমরা অসুস্থ হওয়ার পরেও ফর্ম বিলি করেছি । আমার পার্টে 1093 ভোটার । সেই ফর্ম সংগ্রহ করার পরে অ্যাপসের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে । কিন্তু আমাদের সময় দেওয়া হচ্ছে না । বাড়িতে ইন্টারনেট কানেকশন ভালো পাওয়া যাচ্ছে না । এই অবস্থায় কাজ করব কীভাবে । তাছাড়া আমরা ডাটা এন্ট্রির কাজে দক্ষ নই । আমরা যে অসুস্থ সেটা প্রশাসনকে জানিয়েছি । জানি না কী হবে?"

বিএলও স্বরূপ চক্রবর্তী বলেন, "আমি তো কিছুই কাজ জানি না । ফলে অ্যাপসের মাধ্যমে কীভাবে সেগুলো আপলোড করব জানা নেই । আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দেওয়া হোক ।"

BLO
অতিরিক্ত ডাটা এন্ট্রির কাজ নিয়ে ক্ষোভ বিএলওদের (নিজস্ব ছবি)

বিএলও অমিতকুমার দাস বলেন, "বিডিও অফিসে আমাদের ট্রেনিং দিয়ে বলা হয় কীভাবে ফর্ম কালেক্ট করার পরে অ্যাপসের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে । এই কাজ সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে । কিন্তু নেটওয়ার্ক ভালো না থাকায় অনলাইনে কাজ করতে সমস্যা আছে । অনেকে তো আবার অনলাইনে কাজই জানেন না । তাঁরা কী করবেন । এক একটা ফর্ম আপলোড করতে অনেক সময় লাগবে । এত কম সময়ের মধ্যে কীভাবে এই কাজ করব মোবাইলের মাধ্যমে । খুব সমস্যায় পড়েছি আমরা । আমাদের ফর্ম আপলোড করার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক । এই অবস্থায় কীভাবে কাজ করব আমরা জানি না ।"

প্রশাসনের বক্তব্য

কাটোয়ার মহকুমাশাসক অনির্বাণ বসু বলেন, "কাটোয়া মহকুমার তিনটে বিধানসভার সমস্ত বিএলওকে অ্যাপস সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি যে এসআইআর-এর জন্য যে ফর্ম দেওয়া হয়েছে, সেই ফর্ম তোলার পরে কীভাবে আপলোড করা হবে সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।"

বিএলও'দের কান্নাকাটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তাঁরা নিজেদের দাবি দাওয়ার কথা জানিয়েছেন । আমরাও কমিশনের নির্দেশ মেনে আমাদের নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাঁদের জানাই । অনেকেই শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন । আমরাও বলেছি অসুস্থতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে । সেই কাগজ আমরা মহকুমা হাসপাতালে পাঠাব । সেখানে যে মেডিক্যাল বোর্ড আছে সেই বোর্ড যদি মনে করে সত্যিই তাঁরা অসুস্থ সেটা আমরা কমিশনকে জানাব । তারপর কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে । আমরা যে সময়সীমা দিয়েছি তা কমিশনের নির্দেশ মেনেই দিয়েছি ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।

