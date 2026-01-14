সস্ত্রীক নিজেকে SIR শুনানির নোটিশ ধরালেন BLO
ভোটার তালিকায় তাঁদের নামে অসংগতি থাকায় তিনি এই কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন বিএলও ৷
Published : January 14, 2026 at 3:17 PM IST
কেতুগ্রাম, 14 জানুয়ারি: নিজেই BLO-র দায়িত্বে । অথচ নিজেই নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকে নোটিশ ধরালেন বিএলও দেবশংকর চট্টোপাধ্যায় । পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের ঘটনা । ভোটার তালিকায় তাঁদের নামে অসংগতি থাকায় তিনি এই কাজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে । কাটোয়ার মহকুমাশাসক জানান, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে সবাইকেই কাজ করতে হয় । এক্ষেত্রে কেউ ব্যতিক্রম হবে না ।
ঠিক কী ঘটেছে ?
পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভার ভোমরকল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবশংকর চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বাড়ি ওই এলাকারই কোড়োলা গ্রামে । তবে তিনি থাকেন কাটোয়া শহরের 10 নং ওয়ার্ডের চৌরঙ্গি এলাকায় । বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও এক ছেলে আছে । তাঁর বাবার নাম পুলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে তাঁর পদবির বানান ভুল আছে । অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বাবার নাম অনিল চট্টোপাধ্যায় । লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে বাবা ও তারঁ বয়সের পার্থক্য 50 বছর । তাই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তিনি নিজেকে ও স্ত্রীকে শুনানির নোটিশ দিয়েছেন ।
এদিকে, স্ত্রীকে শুনানির নোটিশ ধরাতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ওই BLO কে । পরে যদিও তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারেন, এক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর কিছুই করার নেই । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তাঁর স্বামী কাজ করতে বাধ্য । ফলে তাঁরা দু'জনেই শুনানি কেন্দ্রে যাবেন ।
নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমান
ওই BLO-এর পরিবারের মতে, যেহেতু সব কাজ এআই-এর লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে হচ্ছে, তাই কমিশনের নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমান । অনেক সময় দেখা গিয়েছে, শুনানির নোটিশ দেওয়ার জন্য ভোটারদের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন BLO-রা । তাই প্রত্যেকের বোঝা উচিত, এক্ষেত্রে BLO-দের হাত পা বাঁধা । তাঁদের কিছু করার নেই । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম সকলের ক্ষেত্রে সমান । আর সকলেই বাধ্য এই নিয়ম মানতে ।
বিএলও দেবশংকর চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি কেতুগ্রামের ভোটার । শুনানির প্রথম পর্যায়ে সাতজনের শুনানি হয়েছিল । দ্বিতীয় পর্যায়ে যে 62 জনের শুনানির জন্য নোটিশ এসেছে, তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর সেই তালিকায় তার নিজের এবং তার স্ত্রীর নাম আছে । এখন যেহেতু সব কাজ এআই-এর লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে হচ্ছে তাই কমিশনের নিয়ম মেনে তিনি কাজ করছেন । এখানে সবার ক্ষেত্রেই একই নিয়ম । ফলে স্ত্রীকে নোটিশ দিতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হলেও তাঁর কিছুই করার নেই ৷
দেবশংকরের স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি প্রথমে অবাক হয়েছিলেন । পরে বুঝতে পেরেছেন তারঁ স্বামীও নিয়ম মানতে বাধ্য। ফলে তাঁরা দু'জনেই শুনানির জন্য কেন্দ্রে যাবেন ।
কাটোয়ার মহকুমাশাসক এবিষয়ে জানান, "নির্বাচন কমিশনের যে গাইডলাইন আছে সেই নিয়ম মেনে সকলেই কাজ করতে বাধ্য । কারও ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হবে না ।"