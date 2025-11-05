ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে BLO, ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম নিলেন মমতা

বুধবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 77 নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও অমিতকুমার রায় মুখ্যমন্ত্রীর 30বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন।

Bengal CM Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে পৌঁছে গেলেন নির্বাচন কমিশনের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও)। বুধবার সকাল ঠিক 10টার কিছু পরে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 77 নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও অমিতকুমার রায় মুখ্যমন্ত্রীর 30বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন। তাঁর হাতে ছিল এসআইআরের জন্য নির্ধারিত ‘এনুমারেশন ফর্ম’। সূত্রের খবর, ওই বাড়ির মোট 17 জন ভোটারের জন্য ফর্ম জমা দেন তিনি।

বাড়ির গেটে পৌঁছেই কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকেরা অমিতকে আটকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। বিএলও জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভোটকেন্দ্রের নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বে রয়েছেন এবং ভোটার তালিকার সংশোধনের ফর্ম দিতে এসেছেন। নিজের পরিচয়পত্র দেখানোর পর পুলিশ বিষয়টি নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষকে জানায়। এরপর নির্দেশ আসে, বিএলওকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক।

নিরাপত্তার কারণে অমিতকুমার রায়কে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের আগে মোবাইল ফোন গেটে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছেই জমা রাখতে হয়। তারপর পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তিনি বাসভবনের ভেতরে প্রবেশ করেন। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই উপস্থিত থেকে সেই ফর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজের হাতে ফর্ম পূরণ করে তা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) অভিযান। এই উদ্যোগে বুথ স্তরের অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সংশোধনের ফর্ম। নতুন ভোটারদের নাম তোলা, পুরনোদের নাম ঠিক করা বা প্রয়োজনে বাদ দেওয়ার কাজই এর মূল লক্ষ্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মঙ্গলবারই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় ছিলনা। এমনকি 2002 সালের ভোটার তালিকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও ছিল না বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বিএলওর ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা নিছক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, তা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযান রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বাড়িতেও। প্রসঙ্গত প্রথম দিন থেকেই তাড়াহুড়ো করে এস আই আর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধিতা করে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তার বাড়িতেই বি এলওর পৌঁছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
VOTER LIST CORRECTION FORM
BLO REACHES BENGAL CMS RESIDENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.