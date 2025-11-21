সন্ধান মিলছে না ভোটারের, 'নিখোঁজ' পোস্টার দিলেন বিএলও
2025 সালের ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ঠিকানায় খোঁজ মিলছে না ওই ভোটারের। গত 10-12 দিন ধরে খুঁজেও ভোটার বা তাঁর বাড়ির কোনও সদস্যে সন্ধান মেলেনি ৷
Published : November 21, 2025 at 3:43 PM IST
সবং, 21 নভেম্বর: ভোটারের খোঁজে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরে 'নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি' দিলেন বিএলও । নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বিএলও লিখেছেন, "আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না ।এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে, আপনার এনুমারেশন ফর্মটি সংগ্রহ করুন ।"
পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের জোর কদমে SIR ফর্ম বিলি করা ও জমা নেওয়ার কাজ চলছে। কিন্তু বিএলও'দের নিয়ে একাধিক অভিযোগও উঠছে ৷ গণনা ফর্ম না দেওয়া থেকে শুরু করে ফর্ম ফিলআপে অসহযোগিতার বেশ কয়েকটি অভিযোগ ইতিমধ্যেই উঠেছে ৷ অন্যদিকে, প্রবল কাজের চাপে বিএলওদের মৃত্যুর অভিযোগও উঠছে ৷ কিন্তু সবংয়ে ঘটল এর ঠিক বিপরীত ঘটনা। ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়েছে সবংয়ের ভেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 224 নং বুথে ৷
জানা গিয়েছে, স্থানীয় 224 নম্বর বুথের BLO সন্ধ্যা মাইতি ঘোড়াই একটি বিজ্ঞপ্তি দেন। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিখোঁজ ওই ভোটারের নাম শুভ্রা বেরা। 2025 সালের ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ঠিকানায় তাঁর খোঁজ মিলছে না। গত 10-12 দিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি শুভ্রাদেবী-সহ তাঁর বাড়ির কোনও সদস্যকে। তাঁদের কোনও আত্মীয়-পরিজনেরও খোঁজ মেলেনি বলে দাবি বিএলও-র।
এই ঘটনায় বাধ্য হয়ে পোস্টার দিয়েছেন এই BLO। এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজীবচন্দ্র সি বলেন, "এই নামে কেউ এখানে থাকেন বলে আমরা জানা নেই ৷ শুধু বিএলও নন, আমাদের দলের তরফেও খোঁজ করেছি আমরা। এই নামে ভেমুয়া 224 নং বুথে কাউকে পাওয়া যায়নি। এমনকী কোনও কালে এখানে এই নামে কেউ ছিলেন কি না, তাও স্থানীয়রা বলতে পারেননি।" তাঁর মতে, কোনওভাবে 2025-এর ভোটার তালিকায় এই নাম যুক্ত হয়েছে ৷ তবে কি ভুতুড়ে ভোটার ? সেই বিষয় অবশ্য কিছু বলতে চাননি রাজীব-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতারা।
বিএলও বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে খোঁজ চালিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।" শেষ পর্যন্ত ভোটারকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও এ বিষয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ঘাটাল সাংগঠনিক বিজেপি সহসভাপতি অমূল্য মাইতি বলেন, "এরকম একটা দুটো ঘটনা নয়, এরকম সবং ও গোটা জেলা জুড়েই হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে। এই সকল ভূতুড়ে ভোটারের কোনও অস্তিত্ব নেই জেলায় ৷ আর এভাবেই শাসকদল তৃণমূল ভূতুড়ে ভোটারের ভোটে জিতে এসেছে প্রতিবছর।"