BLO-দের সিইও অফিস ঘেরাও অভিযানে ধুন্ধুমার ! পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
ছ'জনকে পুলিশ আটক করেছে ৷ রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তৃণমূলপন্থী বিএলওরা ৷
Published : December 22, 2025 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: তৃণমূলপন্থী বিএলও-দের সিইও অফিস ঘেরাও অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমারকাণ্ড ৷ সিইও দফতরে ঢুকতে গেলে বিএলওদের বাধা দেয় পুলিশ ৷ তখন পুলিশের সঙ্গে বিএলওদের ধস্তাধস্তি হয় ৷ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ পুলিশ আটকালে এরপর ব্যারিকেডের উপরে উঠে পড়েন বেশ কয়েকজন বিএলও ৷
এখনও এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ তবে ছ'জনকে পুলিশ আটক করেছে ৷ এরপরেই বিএলওরা সিইও দফতরের সামনে একেবারে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ৷ পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরানোর চেষ্টা করছে ৷
মূলত বিএলওদের অভিযোগ, প্রতিদিন অ্যাপে নতুন নতুন অপশন সংযোজন করা হচ্ছে ৷ এর ফলে নতুন করে কাজের চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে বুথ লেভেল অফিসারদের । আর তার প্রতিবাদে তৃণমূলপন্থী বিএলওরা 22 এবং 23 ডিসেম্বর সিইও অফিস অভিযানের ডাক দেন । আর সেইমতো সোমবার তাঁরা বিবাদীবাগের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে অভিযান চালান । আর সেই অভিযানকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷
যদিও বিএলওরা আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ যেখানে তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, প্রতিদিন তাঁদের উপর নতুন করে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাই বিএলওরা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর সংক্রান্ত কাজ বয়কট করেছেন ।
বিক্ষোভকারী বিএলও তনুশ্রী মোদক ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের সংসার রয়েছে ৷ স্কুল রয়েছে ৷ বিগত এক দেড়মাস এসআইআর-এর কাজের জন্য আমরা কোনওদিকে নজর দিতে পারছি না ৷ ভুলে ভরা একটা বিএলও অ্যাপ আমাদের দেওয়া হয়েছে ৷ উপরন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে একের পর এক কাজ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ আমাদের উপর চরম অত্যাচার করা হচ্ছে ৷ কমিশন একটুও সহমর্মিতা দেখাচ্ছে না ৷ আমরা স্কুলে ফিরে যেতে চাই ৷"
তিনি আরও বলেন, "এদিন আমরা সিইও দফতরে ডেপুটেশন দেব বলে একটা অবস্থান করছিলাম ৷ কিন্তু তার আগে এখানে পুলিশ পুরো ব্যারিকেড করে আটকে দেয় ৷ এত ভয় কীসের নির্বাচন কমিশনের ৷ এরপর আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ৷"
বিএলওদের দাবি, তাঁরা এসআইআরের কাজ 11 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে দিয়েছেন ৷ এরপরেও নির্বাচন কমিশনের তরফে নিত্যদিন নতুন নতুন কাজ তাঁদের উপর চাপানো হচ্ছে ৷ তাঁরা বিএলও অ্যাপে আর কোনও কাজ করবেন না ৷
বিক্ষোভকারী বিএলও তনুশ্রী মোদক ভট্টাচার্যের কথায়, "এসআইআর-এর মতো এতবড় কাজে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে নামা উচিত ছিল কমিশনের ৷ বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাত রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ৷ এটা ন্যক্কারজনক ৷ এখনও বিএলওদের উপর নতুন কাজ চাপানো হচ্ছে ৷ আজকে সকালেই হিয়ারিং নোটিশের জন্য অ্যাপ আপডেট করতে বলা হয়েছে ৷ রবিবারও একটা নতুন অপশন অ্যাড হয়েছিল ৷ এরকমভাবে চলতে পারে না ৷ এত কম সময়ে এত কাজ করা সম্ভব না ৷ পরবর্তীতে চাপের ফলে কোনও ভুল হলে আমাদের দায়ী করা হবে ৷ বৈধ ভোটার বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷"