অত্যধিক কাজের চাপ ! এবার কলকাতায় BLO-র রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

অত্যধিক কাজের চাপ ! এবার কলকাতায় BLO-র রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ
মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, স্কুল শিক্ষকতার পাশাপাশি বিএলও হিসেবে কাজ করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে ওই ব্যক্তির উপর কাজের চাপ অনেকটাই বেড়েছিল ৷
Published : January 15, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: কলকাতায় এবার রহস্যমৃত্যুর বিএলও'র । ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ওই স্কুল শিক্ষকের ৷ মৃতের নাম অশোক দাস (40) । ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব যাদবপুর থানার অন্তর্গত অহল্যানগর এলাকায় ।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোক পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক হলেও বর্তমানে তিনি ওই এলাকায় বুথ লেভেল অফিসার (BLO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন । শনিবার সকালে অহল্যানগর এলাকার 109 নম্বর ওয়ার্ডের 110 নম্বর পার্টে নিজের বাড়িরই একটি ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । পরিবারের সদস্যরাই প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করে স্থানীয় থানায় খবর দেন । খবর পেয়ে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ।
দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে এবং দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় । পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে । আপাতত ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হিসেবে রুজু করা হয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক বলেন, "পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । স্থানীয় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।"
মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে অশোক দাসের উপর কাজের চাপ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল । স্কুল শিক্ষকতার পাশাপাশি বিএলও হিসেবে কাজ করার ফলে তাঁর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়েছিল । পরিবারের আরও অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই বাইরের কিছু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, যা নিয়ে তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন । দীর্ঘদিন ধরেই কোনও একটি বিষয় তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছিল বলে পরিবারের দাবি ।
তবে এই মৃত্যুর নেপথ্যে শুধুমাত্র কাজের চাপ ও মানসিক অবসাদই কারণ, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই পরিবারের সদস্যদের আলাদা আলাদা ভাবে বয়ান নথিভুক্ত করা শুরু করেছে পুলিশ । প্রয়োজন হলে অশোকের সহকর্মী ও পরিচিতদের সঙ্গেও কথা বলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । সব মিলিয়ে, কলকাতার বুকে এক বিএলও'র রহস্যমৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন তাকিয়ে পরিবার ও পুলিশ ।