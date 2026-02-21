SIR-এর কাজের চাপ ! নথি ভর্তি ব্যাগ লঞ্চে রেখে গঙ্গায় ঝাঁপ বিএলও'র

SIR-এর কাজের চাপ ! নথি ভর্তি ব্যাগ লঞ্চে রেখে গঙ্গায় ঝাঁপ বিএলও'র
বিএলও-র এই পদক্ষেপের পিছনে একে অপরকে দুষল বিজেপি ও তৃণমূল ৷ সুস্থ রয়েছেন ওই বিএলও ৷
Published : February 21, 2026 at 6:15 PM IST
শ্রীরামপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর-এর নথি ভর্তি ব্যাগ লঞ্চে রেখে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক বিএলও । শনিবার হুগলির শ্রীরামপুরের ঘটনাটি ঘটে ৷ লঞ্চের কর্মীরা জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন তাঁকে । এসআইআর-এর চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি এই পদক্ষেপ করেছেন বলে দাবি মহম্মদ কায়ামুদ্দিনের ।
তাঁর বাড়ি টিটাগড়ে । কাঁচারাপাড়া বিএন হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তিনি । উদ্ধারের পর ওই বিএলওকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ । বর্তমানে তিনি স্বাভাবিক আছেন । পুলিশ এসআইআর-এর নথি ভর্তি ব্যাগ ও তাঁর মোবাইল উদ্ধার করেছে ৷ ওই বিএলও পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, এসআইআর-এর টেকনিক্যাল কাজ করতে না পারার জন্যই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করার চেষ্টা করেন তিনি ।
বিএলও মহম্মদ কায়ামুদ্দিন বলেন, "আমি এসআইআর-এর কাজের চাপ নিতে পারছিলাম না । আজকে শেষ তারিখ ছিল ফর্ম আপলোড করার ৷ কিন্তু আমার সেই কাজ শেষ হয়নি ৷ ভোটারদের আমি কী জবাব দেব ৷ খুব খারাপ লাগছে ৷ ডিজিটালি আমি অক্ষম । তাই কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল ৷ আমাকে সাহায্যের লোক দিয়েছে কমিশন তাও পেরে উঠছিলাম না । দিনের পর দিন আমাকে এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে । আজ সকালে ব্যারাকপুর থেকে শ্রীরামপুরে আসি আমি । তারপরে শ্রীরামপুর থেকে ব্যারাকপুরে যাওয়ার সময় গঙ্গায় ঝাঁপ দিই ।"
ফেরিঘাট কর্মী মহম্মদ বাবলু বলেন, "হঠাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন ওই যাত্রী । আমরা তাঁকে উদ্ধার করি । পরে জানা যায় তিনি একজন বিএলও । পুলিশ ও তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয় ।"
আর এই ঘটনায় শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী শিবিরে রাজনৈতিক তরজা ৷ শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ কুমার সিং বলেন, "তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন মানুষকে হয়রান করছে । অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে । মহম্মদ কায়ামুদ্দিন ডিজিটালি অত পোক্ত নন । তাঁকে সেই কাজ করতে চাপ দেওয়া হয়েছে । বহু ভোটারের ম্যাপিং হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে । মানসিক অবসাদে জীবন শেষ করার চেষ্টা করেন । এটা নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত । ট্রেনিং ছাড়া কাজ করানো হচ্ছে । এর দায় বিজেপির । তারা চাইছে এসআইআর করে বাংলা দখল করবে । মানুষ এর জবাব দেবে নির্বাচনে ।"
বিজেপি নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, "বিএলও বলছেন টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে তিনি অক্ষম । তাঁকে নির্বাচন কমিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা সাহায্য করেনি । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তো রাজ্যের সরকারি কর্মী । বকলমে রাজ্য সরকার বিএলওদের চাপে ফেলে এসব করাচ্ছে । সেই জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । এর দায় তো রাজ্য সরকারের ।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।