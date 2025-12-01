নিখোঁজ ভোটারদের নামে নোটিশ BLO'র ! ভুয়ো ভোটার নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা

নিখোঁজ ভোটারদের নামে নোটিশ BLO'র ! ভুয়ো ভোটার নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা
ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে অথচ এলাকায় খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ অবশেষে নিখোঁজ ভোটারদের নামে নোটিশ টাঙিয়ে দিলেন বিএলও ৷
Published : December 1, 2025 at 5:31 PM IST
বৈদ্যবাটি, 1 ডিসেম্বর: SIR ফর্ম না-দিতে পেরে নিখোঁজ ভোটারদের নামে দেওয়ালে নোটিশ টাঙিয়ে দিল বিএলও ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চাঁপদানি বিধানসভার বৈদ্যবাটি পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক তরজা ৷ বিজেপির অভিযোগ, ভাড়া করা ভোটার নিয়ে এতদিন ভোটে জিতে আসছে তৃণমূল । পাল্টা তৃণমূলের দাবি, অনেক ভোটার এলাকা থেকে চলে যাওয়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ।
বৈদ্যবাটি পুরসভার 3টি বুথে একশোরও উপর ভোটার নিখোঁজ । এসআইআর-এর কাজ শুরুর পর 2025 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও 125 জন ভোটারকে এনুমারেশন ফর্ম দিতে পারেননি বিএলও বলে অভিযোগ ৷ একই এলাকায় 3বার ঘুরেও তাঁদের খুঁজে না-পাওয়ায় নোটিশ টাঙিয়ে দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও ৷
স্থানীয়দের দাবি, এর আগে এলাকায় দেখা গেলেও ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হতেই তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই সমস্ত ভোটারদের আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না ? তাঁরা ভুয়ো ভোটার কি না, সেই নিয়ে উঠেছ প্রশ্ন । এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । কমিশনের নিয়মানুযায়ী, ভোটারদের খুঁজে না-পাওয়া গেলে নোটিশ দিতে হবে । বিএলওরা নির্বাচন কমিশনের সেই নির্দেশ মতোই কাজ করছেন । ভোটারদের খুঁজে না-পাওয়া গেলে তালিকায় নাম উঠেবে না । সেক্ষেত্রে আগামী দিনে ফের নতুন করে নাম তুলতে হবে তাঁদের ।"
জানা গিয়েছে, বৈদ্যবাটি পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের 111 নম্বর বুথে 25 জন, 112 নম্বর বুথে 30 জন এবং 109 নম্বর বুথে 70 জন ভোটারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিএলএ-2 সমীরন দে বলেন, "আমরা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা অথচ এই সব ভোটারকে চিনিই না । এতদিন ভোট দিয়ে এসেছেন আর এসআইআর শুরু হতেই বেপাত্তা । এরা ভুয়ো ভোটার কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । ভোটারকে চিহ্নিত করতে না-পেরে পাবলিক নোটিশ দিলেন বিএলও । এমনকী, বুথে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বেশ কিছু ভোটারকে খুঁজেই পাচ্ছেন না বিএলওরা ।"
স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস বোস বলেন, "যদি সঠিক ভোটার হন তাহলে এলাকায় থাকবেন ৷ আর তা না-হলে এলাকায় তাঁদের আত্মীয়দের থাকার কথা ।এক্ষেত্রে কাউকেই পাওয়া যায়নি । এসআইআর-এর মাধ্যমে প্রকৃত ও বৈধ ভোটারদের নাম থাকুক এটাই আমরা চাই ৷ অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাক ।"
বিজেপি নেতা হরি মিশ্র বলেন, "একটি পুরসভার 3টি বুথে যদি এতগুলি ভোটার বেপাত্তা থাকে, তাহলে সারা রাজ্যে কতজন থাকবে ? লোকাল বিএলওরা ভোটারদের খুঁজে পাচ্ছে না । এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে, তৃণমূল ভোটে জেতার জন্য বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের দিয়ে ভাড়া করে নিয়ে এসে এতদিন ভোটে জিতে এসেছে । এসআইআর না-হলে বোঝাই যেত না, কত ভুয়ো ভোটার আছে ৷ এরা তৃণমূলের ভাড়াটে ভোটার । নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করুক । আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় হবে বাংলায় ৷"
এদিকে বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাত ৷ তিনি বলেন, "যাঁদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁরা অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন ৷ কয়েকজনের আবার দুই জায়গায় নাম আছে । এই রকম করে দেখলে প্রত্যেক বুথে 50 থেকে 100 জনের নাম বের হবে । নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, 26 লক্ষ এনুমারেশন ফ্রম মানুষের কাছে পৌঁছয়নি ৷ আর এই হিসেব রাজ্যজুড়ে করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমার ওয়ার্ডের একটি বুথে 156 জন ভোটারকে এনুমারেশন ফ্রম দেওয়া যায়নি । সেই বুথে বেশিরভাগ মুটিয়া ভোটার । তাঁরা কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বিহারের ভোটার তালিকায় নাম ছিল । কিছু বুথে এই সমস্যা আছে। তবে এটা কোনও ভুয়ো ভোটারের বিষয় নয় ।"