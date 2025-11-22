দাম্পত্য কলহের জের! ভোটার তালিকায় জীবিত স্ত্রীকে মৃত দেখালেন BLO স্বামী

দাম্পত্য কলহের জের! ভোটার তালিকায় জীবিত স্ত্রীকে মৃত দেখালেন BLO স্বামী
অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে জেলাশাসকের দফতরে লিখিত অভিযোগ স্ত্রীর ৷ অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিএলও-কে শোকজ সাগরদিঘির বিডিও-র ৷
Published : November 22, 2025 at 5:00 PM IST
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), 22 নভেম্বর: দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ বিএলও স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ব্লকের পিলকির ঘটনা ৷ অভিযুক্ত বিএলও তথা স্কুল শিক্ষক প্রভাকর মণ্ডলের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী টুম্পা দাস ৷ অভিযুক্ত বিএলও-কে শোকজ করেছেন সাগরদিঘি ব্লকের বিডিও ৷
জানা গিয়েছে, পেশায় স্কুলশিক্ষক প্রভাকর মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী টুম্পা দাসের বিয়ে হয় সাত বছর আগে ৷ তবে, 2024 সালের মার্চ মাস থেকে দু’জনে আলাদা থাকছেন দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণে ৷ টুম্পা দাস অভিযোগ করেছেন, সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় ভোটার তালিকায় তাঁকে মৃত দেখিয়েছেন স্বামী প্রভাকর ৷ সাগরদিঘি থানার পিলকির 149 নম্বর বুথের বিএলও হওয়ার সুবাদে এই কাজ করেছেন তিনি ৷ যার জেরে টুম্পা দাসের এন্যুমারেশন ফর্ম আসেনি ৷
বিষয়টি জানার পরেই টুম্পা দাস তাঁর বাবাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক, জঙ্গিপুরের মহকুমাশাসক এবং সাগরদিঘির বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বামী তথা বিএলও প্রভাকর মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, দাম্পত্য জীবনে কলহের জেরে স্বামী তথা বিএলও প্রভাকর মণ্ডল তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন ৷ তাও আবার তাঁকে মৃত দেখিয়ে ৷
মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে জঙ্গিপুরের মহকুমাশাসক গাদ্দাম সুধীর কুমার রেড্ডি সাগরদিঘির ব্লকের বিডিওকে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই নিয়ে সাগরদিঘির বিডিও শীতাংশুনাথ চক্রবর্তী বলেন, "জীবীত স্ত্রীকে মৃত দেখিয়ে কেন তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, তার উত্তর চেয়ে ওই বিএলওকে শো-কজ করেছি ৷"
সাত বছর আগে সুতি থানার অরঙ্গাবাদ কদমতলার বাসিন্দা টুম্পা দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় সাগরদিঘি থানার পিলকির প্রভাকর মণ্ডলের ৷ প্রভাকর স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক ৷ দীর্ঘদিন ধরে তিনি 149 নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্বে রয়েছেন ৷ চলতি এসআইআর প্রক্রিয়াতেও তিনিই বিএলও-র কাজ করছেন ৷ আর ওই বুথেই ভোটার ছিলেন টুম্পা দাস ৷
নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে টুম্পা তাঁর বাবাকে নিয়ে প্রশাসনের দরজায় কড়া নাড়ছেন ৷ কিন্তু, এখনও আশ্বস্ত হতে পারেননি তিনি ৷ নাম আদৌও ভোটার তালিকায় উঠবে কি না, এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে চরম উদ্বেগে রয়েছেন অভিযোগকারী ৷ টুম্পার অভিযোগ, "ভোটার লিস্টে আমার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ অথচ ওর দুই বোনের নাম দু'জায়গায় রয়েছে ৷"
তিনি আরও গুরুতর অভিযোগ করেছেন ৷ তাঁর দাবি, "আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করেই ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে ৷ এন্যুমারেশন ফর্ম না-পাওয়ায় খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি, লিস্টে আমার নামের উপর ডিলিট স্ট্যাম্প দেওয়া ৷ স্বামীকে জিজ্ঞেস করায় আমাকে বলল, 'আমার কাছে তুমি মৃত, তাই তোমার নাম ডিলিট করে দিয়েছি' ৷ আমার পাঁচ বছরের ছেলেকে জোর করে নিজের কাছে রেখেছে ৷ ছেলের দাবি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে ৷"
এই নিয়ে অভিযুক্ত প্রভাকরে সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি দাবি করেছেন, "টুম্পা দাসকে ভুল করে মৃত দেখিয়ে ফেলেছি ৷ আমার ভুল হয়েছে ৷ আমার দুই বোনের নামও দু'জায়গায় রয়েছে ৷ তাঁদের এক জায়গার নাম কাটতে বলেছি ৷" যদিও, শোকজের জবাবে তিনি কী বলেন, সেটাই এখন দেখার ৷