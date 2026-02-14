BLO'র পরকীয়া, পথের কাঁটা 'ভোটার'কে সরাতে খুন; 3 খালে মিলল দেহাংশ

BLO'র পরকীয়া, পথের কাঁটা 'ভোটার'কে সরাতে খুন; 3 খালে মিলল দেহাংশ
বাদুড়িয়ায় 'ভোটার' খুন ! সামনে এলে BLO'র পরকীয়া ৷ পুলিশের জালে এলাকার বিএলও-সহ একজন ধরা পড়েছে ৷
Published : February 14, 2026 at 2:04 PM IST
বাদুড়িয়া, 14 ফেব্রুয়ারি: বাদুড়িয়া অপহরণ-কাণ্ডে নয়া মোড় ! পাঁচ দিনের মাথায় মিলল নিখোঁজ 'ভোটার' নাসির আলির প্যাকেটবন্দি টুকরো টুকরো দেহ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে বাদুড়িয়ার চাতরা ও তার আশপাশে পৃথক তিনটি খাল থেকে উদ্ধার হয়েছে অপহৃতের প্যাকেটবন্দি দেহাংশ ৷
প্লাস্টিকের ওই প্যাকেটে নাসিরের হাত-পা ছাড়াও দেহের বিভিন্ন অংশ খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধারের পর সেগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক !
পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত নাসির আলির স্ত্রীর সঙ্গে 'পরকীয়া'র সম্পর্ক ছিল স্থানীয় বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলের ৷ সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলায় পথের 'কাঁটা' নাসিরকে সরাতে পরিকল্পিতভাবে এসআইআরের নথিপত্র চেয়ে ফোন করে ডেকে আনেন তিনি। এরপরেই অপহরণ করে নির্জন একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই 'ভোটার'-কে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে নাসিরের দেহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে প্লাস্টিকের প্যাকেটে পুড়ে পৃথক তিনটি খালে ফেলে দেয় 'খুনি'রা।
যাতে কোনও তথ্যপ্রমাণ না-মিলতে পারে। 'ভোটার'কে অপহরণের অভিযোগে শুক্রবারই স্থানীয় বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল এবং তাঁর সহযোগী সাগর গায়েনকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ ৷ হেফাজতে নিয়ে তাদের দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রকাশ্যে আসে হাড়হিম করা এই হত্যাকাণ্ড ৷ রাতেই পাপলিয়া গ্রামের 22 নম্বর বুথের বিএলও রিজওয়ান ও তাঁর সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে পৃথক তিনটি খালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালায় বসিরহাট জেলা পুলিশ। আর তাতেই মেলে সাফল্য।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে 'ভোটার'-এর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এর আগে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বাদুড়িয়া থানায়। এবার ধৃত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল এবং তাঁর সহযোগী সাগর গায়েনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করল পুলিশ। অপহরণ, খুন, ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক ধারায় ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে ধৃত বিএলও-র বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
পুলিশের সন্দেহ নাসির খুন হয়েছে- এর আগে অপহৃত নাসির আলির 'বাইক' ও 'জুতো' মিলেছিল স্থানীয় একটি খালের ধার থেকে। এনিয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশ স্পষ্ট করে কিছু না-বললেও মৃতের 'ভোটারে'র পরিবারের ধারণা, অপহৃত নাসির আলিকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ৷ শনিবার বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারেন বসিরহাট জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা ৷
পুলিশের বক্তব্য- এই বিষয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "মোবাইলের সূত্র ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে অপহরণের ঘটনায় বিএলও সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাদের 10 দিনের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । ঘটনার নেপথ্যের কারণ কী ? সমস্তটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"
দোষীদের শাস্তির দাবি পরিবারের- এসআইআরের নাম করে ফোনে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর চার দিন কেটে গেলেও ওই 'ভোটারে'র কোনও সন্ধান না-মেলায় রীতিমতো উদ্বেগে দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের ৷ তাঁদের একটাই দাবি, ঘরের ছেলে সুস্থ অবস্থায় যেন ঘরে ফিরে আসে ৷ কিন্তু এমনটা হল না ৷ কেন তাঁকে অপহরণ তারপর খুন ! এর পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা কিছুই ঠাহর করতে পারছে না নাসিরের পরিবার ৷ তাঁরা শুধু চাইছেন, ঘটনার আসল 'রহস্য' সামনে আসুক। সেইসঙ্গে দোষীদের ধরে কড়া শাস্তির ব্যবস্থাও করুক প্রশাসন ৷ যাতে এরকম ঘটনা দ্বিতীয় বার আরও কারও সঙ্গে ঘটানোর সাহস না-পায় কেউ।
মৃতের পরিবারের বক্তব্য- এই বিষয়ে অপহৃত যুবক নাসিরের দিদি জিন্না বিবি বলেন, "এসআইআরের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকার কথা বলে ফোন করা হয় ভাইকে ৷ ফোনে ভাইকে ভোটার, আধার কার্ডের ফটোকপি নিয়ে দেখা করতে বলেন নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। সেই মতো তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। এরপর থেকে ভাইয়ের সঙ্গে আমরা আর কোনও যোগাযোগ করতে পারিনি। ভাইয়ের ফোন বন্ধ ছিল ।"
মৃত নাসির তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত- প্রসঙ্গত, 38 বছরের নাসির আলি এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত। গত 9 ফেব্রুয়ারি হঠাৎই একটি ফোন আসে তাঁর কাছে ৷ বলা হয়, সে যেন এসআইআরের নথিপত্র নিয়ে চলে আসে স্থানীয় ডাক্তারখানা মোড়ে ৷ সেখানেই দেখা করতে বলা হয় ওই 'ভোটার'কে। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। কোথায়ও কোনও হদিশ না-মেলায় শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিবারের লোকেরা ৷ বাদুড়িয়া থানায় করা হয় মিসিং ডায়রিও। এরপর উদ্ধার হওয়া জুতো 'নিখোঁজ' নাসির আলির বলে শনাক্ত করেন পরিবারের সদস্যরা।
নাসির নিখোঁজ থাকায় বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা- একই জায়গা থেকে অপহৃতের জুতো-বাইক মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, অপহরণের অভিযোগে গত বুধবার বাদুড়িয়ার ডাক্তারখানা মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। পুলিশ গিয়ে 12 ঘণ্টার মধ্যে 'অপহৃত' 'ভোটার'কে খুঁজে বের করার আশ্বাস দেন। কিন্তু, ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় দেহ মিলল নাসিরের ৷