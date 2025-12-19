ETV Bharat / state

খসড়া তালিকা দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ! গলায় ফাঁস দিলেন BLO

11 জন ভোটারের নাম হিয়ারিংয়ের তালিকায় আসায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ ৷ ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন বিএলও ৷

প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 19, 2025 at 4:06 PM IST

ডায়মন্ডহারবার, 19 ডিসেম্বর: একমাসেরও বেশি সময় ধরে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি ও তার ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া চলেছে ৷ এবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর শুরু হয়েছে হিয়ারিং বা শুনানি ৷ আর এই শুনানি পর্বের কাজ শুরু হতেই এক বিএলও গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার-1 ব্লকের কালিচরণপুর এলাকার ৷ বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ৷

জানা গিয়েছে, ওই বিএলও নাকি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ৷ তাঁর পরিবারের দাবি, গত নভেম্বর মাস থেকে পরিশ্রম করে বুথের সব ভোটারের নাম বিএলও অ্যাপে তুলেছেন ৷ কিন্তু, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, ওই বুথের 11 জন ভোটারের নামে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ এর জেরেই নাকি তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ৷

অভিযোগ, এর পরেই বৃহস্পতিবার গলায় ফাঁস দেন ওই বিএলও ৷ তবে, পরিবারের সদস্যরা সঠিক সময়ে বিষয়টি দেখতে পেয়ে, তাঁকে উদ্ধার করেন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন ৷ সেখানেই বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷

তবে, বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন ডায়মন্ডহারবার-1 এর বিডিও শেখ দ্বীন ইসলাম ৷ তিনি বলেন, "এটি দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমি ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷ ওঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে আমরা চিন্তিত ৷ দ্রুত সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণ বিষয় আমাদের জানান ৷ কী কারণে উনি এইরকম গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিলেন ৷ সেই মতো সমস্ত দিক খতিয়ে দেখব আমরা ৷"

অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়ে গিয়েছে শাসকদল ও বিরোধী দলের মধ্যে ৷ জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস বলেন, "এসআইআর-এর ভয়াবহতা মানুষ এখন বুঝতে পারছে ৷ কাজের চাপে বিএলও চরম পদক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক ৷ এর দায় বিজেপিকেই নিতে হবে ৷" পালটা স্থানীয় বিজেপি নেতা সুফল ঘাটু বলেন, "যে কোনও মৃত্যু কিংবা ওই ধরনের ঘটনা ঘটলেই তৃণমূল এসআইআর বলে চিৎকার করছে ৷ নতুন কিছু নয় এটা ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

