কাজের চাপে এবার নিজেকে শেষ করলেন BLO ! কমিশনকে তোপ মমতার
হিন্দিভাষী এলাকায় বাংলার এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপে সমস্যায় পড়েছিলেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও ৷ পরিবারের দাবি, তা নিয়ে চাপে ছিলেন তিনি ৷
Published : November 19, 2025 at 1:32 PM IST
জলপাইগুড়ি, 19 নভেম্বর: গাছে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও'র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে । এসআইআর-এর কাজের চাপ থেকেই তিনি নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের ।
তাদের দাবি, হিন্দিভাষী এলাকায় বাংলায় এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপে সমস্যায় পড়েছিলেন বিএলও ৷ মৃতের নাম শান্তিমুনি এক্কা । বয়স 48 বছর ৷ পেশায় তিনি আইসিডিএস কর্মী ছিলেন ৷ তিনি 20/101 বুথের রাঙমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিএলও ছিলেন ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকাহত । আজ আবারও আমরা জলপাইগুড়ির মালের এক বুথ লেভেল অফিসারকে হারালাম ৷ শান্তি মুনি এক্কা একজন আদিবাসী মহিলা এবং একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছিলেন ৷ যিনি রাজ্যে চলা এসআইআর-এর কাজের অসহনীয় চাপ সহ্য করতে না-পেরে জীবন শেষ করে দিয়েছেন ।"
তিনি আরও লেখেন, "রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই 28 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ কেউ ভয় এবং অনিশ্চয়তার কারণে, আবার কেউ চাপ এবং অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে । নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অপরিকল্পিত, নিরলস কাজের চাপের কারণে এত মূল্যবান জীবন হারিয়ে যাচ্ছে । আগে যে প্রক্রিয়ায় তিন বছর সময় লাগত, এখন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করার জন্য দু'মাসে সেই কাজ শেষ করার সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, যা বিএলও-দের উপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করছে । আমি নির্বাচন কমিশনকে বিবেক দিয়ে কাজ করার এবং আরও প্রাণহানি হওয়ার আগে অবিলম্বে এই অপরিকল্পিত অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালাবাজারের যে এলাকার বিএলওর দায়িত্বে ছিলেন শান্তিমুনি এক্কা, সেখানে বেশি হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের বসবাস ৷ পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করছেন সবাই হিন্দিতে ৷ আর এসআইআর-এর ফর্ম রয়েছে বাংলায় ৷ যার ফলে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন শান্তিমুনি । এই চাপ সহ্য করতে না-পেরে তিনি এমনকি বিএলও পদ ছাড়ার কথাও বিডিওকে জানিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের ৷
এরপরেই বুধবার ভোর 5টা নাগাদ নিজের বাড়িতেই একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ খবর পেয়েই মালাবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ দেহ উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷
জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার উমেশ খাণ্ডবাহালে বলেন, "রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একজন অঙ্গনওয়ারি কর্মী ছিলেন শান্তিমুনি এক্কা । 20/101 বুথে বিএলও-এর কাজ করতেন তিনি । আজ ভোরে শান্তিমুনি এক্কার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর ঘরের সামনে থেকে । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে । মাল থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।