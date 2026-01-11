ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার বিএলও-র দেহ, এসআইআরের কাজের চাপে চরম পদক্ষেপ; দাবি পরিবারের
47 বছর বয়সি হামিমুল একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কর্মরত ছিলেন ৷ ক্লাসরুম থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য় পাঠিয়েছে পুলিশ ৷
Published : January 11, 2026 at 10:26 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 11 জানুয়ারি: আরও এক বিএলও-র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ৷ পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন হামিমুল ইসলাম নামে ওই প্রধান শিক্ষক ৷ 47 বছর বয়সি হামিমুল মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানা এলাকার পাইকমারি চর কৃষ্ণপুর বয়েজ় প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ৷ শনিবার রাতে স্কুলের ক্লাসরুম থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
মৃতের দাদা ফরমান-উল-কামাল জানান, শনিবার সকালে স্কুলে যান হামিমুল ৷ তারপর থেকে আর ফেরেননি ৷ স্কুল ছুটির পরও বাড়ি না ফেরায় প্রধান শিক্ষকের খোঁজ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা ৷ অন্য কয়েকটি জায়গায় সন্ধান না পেয়ে স্কুলে আসেন তাঁরা ৷ সেখানকার একটি ক্লাসরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা ৷ পরে খবর যায় পুলিশে ৷ পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷
দাদার অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরেই কাজের চাপ সামলাতে সমস্যায় পড়ছিলেন ভাই হামিমুল ৷ পূর্ব আলিপুর গ্রামের একটি বুধের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে ৷ নানা কারণে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ ভালোভাবে করতে পারছিলেন না ৷ তা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন ৷ তবে তিনি যে এমন চরম পদক্ষেপ নেবেন সেটা কেউ ভাবতে পারেননি ৷
রবিবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন স্থানীয় ভগবানতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক রিয়াজ হোসেন সরকার ৷ পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে শাসক শিবিরের এই বিধায়কের দাবি, হামিমুলের মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে ৷ প্রয়াত প্রধান শিক্ষককে ম্যাপিং এবং আনম্য়াপিং-সহ অতিরিক্তি কাজ দেওয়া হয়েছিল বলেও জানান বিধায়ক ৷ এদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন স্থানীয় থানার আধিকারিকরা ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্তের পরবর্তী ধাপ ঠিক করা হবে ৷
বাংলায় এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে নভেম্বর মাসের চার তারিখ ৷ তারপর থেকে এসআইআর-আতঙ্কে এবং কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের ৷ যেদিন হামিমুলের দেহ উদ্ধার হল তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে শনিবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে আরও একটি চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি দাবি করেন, এসআইআর সংক্রান্ত কারণে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে 77 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ এর খানিকক্ষণ পর হামিমুলের দেহ উদ্ধার হয় ৷
তার আগে এসআইআর-আতঙ্কে সোদপুরে মৃত্যু হয় 75 বছরের এক বৃদ্ধার । মৃত বৃদ্ধার নাম অলকা বিশ্বাস ৷ এসআইআর আতঙ্কে তাঁর প্রাণ গিয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের । জানা গিয়েছে, অলকার বাড়ি সোদপুরের ঘোলার তালবান্দা এলাকায় । গত 4 জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআরের নোটিশ আসে বৃদ্ধার কাছে । অভিযোগ, বাড়িতে সেই নোটিশ পৌঁছতেই 'আতঙ্ক' হঠাৎই মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে পড়ে যান বৃদ্ধা । ব্রেন স্টোকে আক্রান্ত হন । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা । সেখানকার চিকিৎসকরাই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷