SIR-এর চাপ ! করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করলেন BLO

SIR-এর চাপ ! করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করলেন BLO
কয়েকদিন ধরেই চাপ নিতে না পারার কথা বলছিলেন শ্রবণ ৷ এমনকী চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও বলতেন ৷ এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর ৷
Published : January 30, 2026 at 7:34 AM IST
শিলিগুড়ি, 30 জানুয়ারি: এসআইআরের কাজের চাপে ফের বিএলও মৃত্যু ! বৃহস্পতিবার সেভকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন শেষ করলেন শিলিগুড়ির এক বিএলও ৷ ঘটনার পর থেকেই বিজেপি, কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
শিলিগুড়ির 1 নম্বর ওয়ার্ডের ধর্মনগরের বাসিন্দা শ্রবণ কুমার কাহার । শিলিগুড়ি হিন্দি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক দেশবন্ধু পাড়ার 47 নম্বর পার্টের বিএলও ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার সেবকের করোনেশন ব্রিজ থেকে তিস্তায় ঝাঁপ দেন তিনি । মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরিবার বলতে আট ভাই ছিলেন তাঁরা । তবে শ্রবণের সংসারে রয়েছে তাঁর স্ত্রী ও বাবা-মা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন বাসে করে বিকেল নাগাদ সেভকে পৌঁছন শ্রবণ । এক বন্ধুকে জংশনে ছেড়ে দিতে বলেন । তারপর সেখান থেকে বাসে করে সেভকে যান । সেভকের করোনেশন ব্রিজে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন । তারপর তিস্তায় ঝাঁপ দেন । বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসায় খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । জলের গভীরতা কম থাকায় ব্রিজের নীচ থেকেই উদ্ধার হয় শ্রবণের দেহ । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মংপং থানার পুলিশ । দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ।
অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পৌঁছন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুওয়াল । তবে মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপকেই দায়ী করেছে শাসকদল ।
এই বিষয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, "দিন দিন চাপ বাড়ছে । এক এক বার এক এক নীতি, নির্দেশিকা দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন । আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম । তারা এখনও এই মৃত্যুর খবর জানে না । কথা বলে বুঝলাম মৃত্যুর অন্য কোনও কারণ নেই । এসআইআরের চাপ । পরবর্তী কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললাম । বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী-সহ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে জানিয়েছি । এইভাবে এত মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না ।"
কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠকের কথায়, "ওর জন্ম এখানেই । প্রায় 80 থেকে 90 বছর ধরে বসবাস ওদের পরিবারের । মাঝে দেখা হলেই এসআইআরের চাপের কথা জানাত । কারও নাম বাদ গেলে ওর উপর চাপ বাড়ত । ওকে কৈফিয়ত দিতে হত । অনেকে কটূ কথাও বলত তার জন্য ৷ মাঝে এই চাপের জন্য নিজেকে শেষ করার কথাও বলত ৷ আজ এলাকার এক ছেলেকে জংশনে ছাড়তে বলে, ওখান থেকে সেভকে যায় । সেখানেই গিয়েই এই ঘটনা ।"