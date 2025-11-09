ETV Bharat / state

অতিরিক্ত কাজের চাপ ! SIR-এর ফর্ম দিতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু BLO-র

বাংলায় চলছে SIR ৷ শনিবার তার ফর্ম বিলি করতে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা BLO ৷ তারপরই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বছর পঞ্চাশের নমিতা হাঁসদা ৷

BLO DEATH IN MEMARI
মৃত BLO নমিতা হাঁসদা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মেমারি, 9 নভেম্বর: SIR-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক বিলিও-র, এমনটাই জানা গিয়েছে মৃতের পরিবার সূত্রে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার বোহার-2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক বলরাম বাঙাল পুকুর এলাকায়। মৃত BLO-র নাম নমিতা হাঁসদা (50) ৷ রবিবার কালনা শ্মশান ঘাটে দেহ দাহ করতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁর পরিবার।

নমিতার পরিবারের অভিযোগ, SIR-এর ফর্ম বিলি করা নিয়ে প্রচুর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সেই চাপ নিতে না-পেরেই তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নমিতা হাঁসদা ছিলেন একজন অঙ্গনওয়ারির কর্মী। তাঁর BLO-র ডিউটি চলছিল ৷ এখন ফর্ম বিলি করার কাজ চলছে রাজ্যের সমস্ত বিলিও-দের। সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে বলে প্রশাসনের তরফে তাঁর উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। ফলে বাড়ি ফিরতে তাঁর রাত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, বাড়ি ফেরার পরেও সেই কাজ কীভাবে শেষ করবেন তা নিয়ে অত্যধিক চিন্তা করছিলেন ৷ পরিবারের লোকজন তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও রাতে ঘুমাতে পারতেন না। ফলে শনিবার ফর্ম বিলি করার সময় তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় ৷ তাঁকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি মারা যান।

মৃতের ছেলে মানিক হাঁসদা বলেন, "SIR ফর্ম বিলি করা নিয়ে মা খুব চিন্তিত ছিলেন। খুব কাজের চাপ ছিল। বাড়িতে এসেও টেনশন করতেন। তাঁকে চাপ নিতে বারণ করা হত। কিন্তু কীভাবে এই কাজ তিনি শেষ করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। সেই চিন্তায় গতকাল কাজে বেরিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় মাকে। সেখানেই তিনি মারা যান।"

মৃতের স্বামী মাধব হাঁসদা বলেন, "আমার স্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছিলেন। এখন BLO-র ডিউটি করছিলেন। SIR-এর ফর্ম বিলি করা নিয়ে কাজের খুব চাপ ছিল। প্রশাসনের তরফে নিত্যদিন চাপ ছিল কাজের। তাঁকে নানা আশ্বাস দিতাম। সেই চাপ নিতে না-পেরে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় গতকাল ৷ SIR-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটে ৷ কাজের চাপ সহ্য করতে না-পেরেই আমার স্ত্রী মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।" যদিও ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ বিডিও অফিসে জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ৷

SIR আতঙ্কে মৃত্যু-মানসিক চাপ ! কী বলছেন মনোবিদরা ?

TAGGED:

নমিতা হাঁসদা
MEMARI BLO DIES
BLO DIES OF HEART ATTACK
SIR এর ফর্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু BLOর
BLO DEATH IN MEMARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.