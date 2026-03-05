মেদিনীপুরে বিএলও'র মৃত্যু ! কমিশনের কাজের চাপকেই দায়ী করছেন মেয়ে

মেদিনীপুরে বিএলও'র মৃত্যু ! কমিশনের কাজের চাপকেই দায়ী করছেন মেয়ে
মৃতের পরিবারের দাবি, তিনি প্রথম থেকেই বিএলও'র দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । তবুও তাঁকে জোর করে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয় ।
Published : March 5, 2026 at 7:51 PM IST
শালবনি, 5 মার্চ: ফের বিএলও'র মৃত্যু ৷ তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার অন্তর্গত হাতিমারি এলাকায় । মৃতের নাম সুবিমল কারক (58) । তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন । পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর কাজের চাপের জন্যই মৃত্যু হয়েছে সাবলি প্রাইমারি স্কুলের এই শিক্ষক তথা বিএলও'র । পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হাজির তৃণমূল বিধায়ক । তিনি অভিযোগ করলেন, এটা নির্বাচন কমিশন নয়, নির্যাতন কমিশন ।
গত শনিবার অর্থাৎ 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে ৷ তাতে বাদ গিয়েছে বহু মানুষের নাম ৷ এছাড়াও বহু ভোটারের নাম বিচারাধীন রয়েছে । খোদ মেদিনীপুরে বিচারাধীন রয়েছে প্রায় লক্ষাধিক ভোটারের নাম । এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সুবিমল কারক প্রথম থেকেই বিএলও'র দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । তবুও তাঁকে জোর করে বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয় । সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন বলে দাবি পরিবারের । বৃহস্পতিবার ভোর রাতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি । পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বাড়িতে এসে তাঁকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে । এই ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে পৌঁছন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা । তিনি বলেন, "এটা নির্বাচন কমিশন নয়, নির্যাতন কমিশন । এই অত্যাচার মানুষ কোনও দিন ভুলবে না । বিএলও'র মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনই দায়ী ।"
অন্যদিকে, মৃতের মেয়ে সুচন্দ্রিমা কারক বলেন, "বাবা বিএলওর কাজ নিয়ে খুব চাপে ছিল । সারাদিন কাজ করতেন । বাবার আগে থেকেই হার্টের সমস্যা ছিল । এখন কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে আমরা নেই ।"
যদিও বিজেপি নেতা শঙ্কর গুছাইত বলেন, "অসুস্থ প্রৌঢ়কে বিএলও'র দায়িত্ব দিয়েছে স্থানীয় বিডিও, এসডিও, জেলাশাসক ৷ বিজেপি তো তাঁকে এই দায়িত্ব দেয়নি । তাছাড়া এসআইআর-এর কাজ গত 15 দিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তারপরও তিনি চাপে ছিলেন কীভাবে !" এরপর শাসকদলকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা বলেন, "তৃণমূলের যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তাই ভুলভাল বকে যাচ্ছে । তৃণমূল নাটক করছে ৷ সেই নাটক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের থেকে শিখেছে ৷"