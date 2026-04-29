পাড়ার মহিলাদের শাড়ি বিলি করে ভোটের আবেদন, বাগদায় আটক বিএলও
আদর্শ নিবাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আটক বিএলও ৷ তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন করে পাড়ায় মহিলাদের শাড়ি বিলি করছিলেন তিনি ৷
Published : April 29, 2026 at 7:45 AM IST
বাগদা, 29 এপ্রিল: তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পাড়ায় শাড়ি বিলি করার অভিযোগে বিএলও-কে আটক করল পুলিশ । দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেই মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে উত্তর 24 পরগনার বাগদায় । পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিএলও-র নাম অমৃতলাল বিশ্বাস । যদিও আটক হওয়া বিএলও-র পরিবারের দাবি, চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের কোনিয়ারা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের 157 নম্বর বুথের বিএলও পদে রয়েছেন অমৃতলাল বিশ্বাস । তিনি স্থানীয় বেয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক । এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় থেকে তাঁর বিরুদ্ধে শাসকদলের হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল । অভিযোগ, সোমবার রাতে তিনি তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পাড়ার মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিলি করছিলেন ।
বাগদার বিজেপি প্রার্থী হিসাবে লড়ছেন সোমা ঠাকুর । বিজেপির পক্ষ থেকে বিএলও অমৃতলালের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে শাড়ি বিলি করার অভিযোগ জানানো হয় । মঙ্গলবার পুলিশ গ্রামে গিয়ে ওই বিএলও-কে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে ।
বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর বলেন, "বিএলও অমৃত বিশ্বাস বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা, শাড়ি বিলি করছিল । আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাই । তারা সঠিক সময় গিয়ে সেখান থেকে বিএলও-কে নিয়ে আসে । শুধু এই এক জায়গায় নয় বিভিন্ন জায়গা থেকে এমন খবর পাচ্ছি আমরা, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাব । এর থেকে বোঝা যায় তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে । বিএলও-র সঠিক বিচার হোক । ভোটাররা সঠিকভাবে যাতে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক ৷"
বিজেপির বাগদা 3 নম্বর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিক্রম রায় বলেন, "বাগদা বিধানসভার 157 নম্বর বুথের বিএলও অমৃতলাল বিশ্বাস এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরুর সময় থেকে শাসকদলের হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন । আদর্শ নির্বাচনবিধি ভেঙে তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পাড়ার মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিলি করছিলেন । একজন সরকারি বিএলও কখনও এমন কাজ করতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । পুলিশ ওই বিএলও-কে থানায় নিয়ে গিয়েছে ।"
যদিও অভিযুক্ত বিএলও-র দিদি সুজাতা কীর্তনিয়ার দাবি, চক্রান্ত করে তাঁর ভাইকে ফাঁসানো হয়েছে । তিনি বলেন, "আমার ভাই কোনও অন্যায় কাজ করেনি । বাড়িতে অনেক শাড়ি ছিল । পাশের বাড়ির মহিলাকে তার থেকে একটা শাড়ি দিতেই পারে । সেটা কি কখনও নির্বাচনী বিধির মধ্যে পড়ে ? বিজেপির লোকেরা চক্রান্ত করে আমার ভাইকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন । অনেকদিন ধরেই আমার ভাইকে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে । আমি চাই, আমার ভাইকে যাঁরা ফাঁসিয়েছেন, তাঁদেরও যেন যোগ্য সাজা হয় ।"
বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিউটন বালা । তিনি বলেন, "সারাবছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেছে । এত কিছু দিয়েছে এখন আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন নেই । ওই বিএলও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীও নয়, সভাপতিও নয়, নির্বাচন কমিশনের লোক । এটা বিজেপির চক্রান্ত । বিজেপি নির্বাচনে হারবে জেনে এই ধরনের চক্রান্ত করছে ।"