নাম বাদ গেলে গ্রামবাসীরা যদি চড়াও হয় ! মুর্শিদাবাদে বিএলও মৃত্যুতে SIR আতঙ্ককে দায়ী করল পরিবার

নাম বাদ গেলে গ্রামবাসীরা যদি চড়াও হয় ! মুর্শিদাবাদে বিএলও মৃত্যুতে SIR আতঙ্ককে দায়ী করল পরিবার
এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকে মানসিক চাপে ছিলেন বিএলও ৷ এরপর শুনানি প্রক্রিয়ায় সেই চাপ আরও বাড়তে থাকে ৷ মৃত্যু হয় বিএলও'র ৷
Published : February 6, 2026 at 8:45 PM IST
হরিহরপাড়া, 6 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজের চাপে ফের মৃত্যু রাজ্যে ৷ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় এক বিএলও'র মৃত্যুতে এসআইআরের চাপকেই দায়ী করল তাঁর পরিবার ৷ ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ গেলে সেক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি চরম আতঙ্কে ছিলেন ৷
শুক্রবার ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বিএলও নাম মায়া মুখোপাধ্যায়ের (52) ৷ তিনি হরিহরপাড়া থানা এলাকার শ্রীপুর নামুপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা ছিলেন ৷ একই সঙ্গে শ্রীপুর 251 নম্বর বুথের বিএলও হিসাবে কাজ করছিলেন ৷
পরিবারের অভিযোগ, প্রৌঢ় মায়া মুখোপাধ্যায় বিএলও হতে ইচ্ছুক ছিলেন না ৷ কিন্তু একপ্রকার জোর করে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি প্রবল মানসিক চাপে ভুগছিলেন ৷ বুথের ভোটার তালিকায় কার নাম থাকবে, কার থাকবে না— এই নিয়ে একের পর এক শুনানিতে সেই মানসিক চাপ আর বাড়ছিল ৷
প্রৌঢ়া শিক্ষিকার পরিবারের আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকায় কারও নাম বাদ পড়লে গ্রামবাসীরা তাঁর বাড়িতে এসে চড়াও হতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কে ছিলেন ৷ সেই প্রবল মানসিক চাপ থেকেই এদিন ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ ৷
জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি মলয় মহাজন জানান, রাজ্যের শাসক দল যেকোনও মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে ৷ এটা লজ্জার ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ পরে তাঁর পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণামূলের চেয়ারম্যান তথা হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ এবং হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জসিমউদ্দিন শেখ ৷
এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর প্রশাসনিক চাপ ও বিএলও-দের উপর মানসিক চাপ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে এখনও তিনজন বিএলওর মৃত্যু হয়েছে । সব ক্ষেত্রেই এসআইআরের কাজের চাপকেই দায়ী করা হয়েছে ৷ এছাড়া জেলার 11 জন ভোটার নিজের জীবন শেষ করেছেন ৷ তাঁরা এসআইআর আতঙ্কেই চরম পন্থা বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ এসআইআর নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে ৷ গত বুধবার সওয়াল করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷