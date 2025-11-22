ETV Bharat / state

এবার বিএলও'র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ! পাশে মিলল 'নির্বাচনের কাজে প্রশাসনিক চাপ' লেখা নোট

কাজ ও প্রশাসনিক চাপ, সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে নিজের জীবন শেষ করলেন বিএলও ৷ তিনি নদিয়ার চাপড়া থানার বাঙালঝি এলাকার বুথের দায়িত্বে ছিলেন ৷

প্রতীকী ছবি/পাশ থেকে উদ্ধার সুইসাইড নোট (ইটিভি ভারত)
কৃষ্ণনগর, 22 নভেম্বর: বিএলও'র দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায় ৷ SIR আতঙ্কে কাজের চাপ নিতে না-পেরে চরম পদক্ষেপ করেছেন বিএলও ৷ মৃত মহিলা BLO-র দেহের পাশ থেকে একটি নোট পাওয়া গিয়েছে ৷ সেই থেকেই তাঁর নিজেকে শেষ করার কারণটি সামনে এসেছে ৷ মৃত বিএলও'র নাম রিঙ্কু তরফদার (47) ৷

তাঁর পাশ থেকে পাওয়া নোটে লেখা রয়েছে, "কাজ সম্পূর্ণ করতে না-পারলে প্রশাসনিক চাপ আসবে ৷ এমনকী জেল খাটতে হতে পারে। যা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় ।" তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ষষ্ঠীতলা এলাকায় । পরিবারের দাবি, কয়েকদিন ধরেই রিঙ্কু দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন । রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারতেন না, ফোনে ক্রমাগত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চাপ ছিল ৷ সবকিছুতে যেন দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর । চাপ সামলাতে পারেননি । তাই এই চরম সিদ্ধান্ত । জানা গিয়েছে, পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে কর্মরত এই মহিলাকে সম্প্রতি বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ।

বিএলও'র দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায় (ইটিভি ভারত)

রিঙ্কু চাপড়া থানার বাঙালঝি এলাকার 202 নম্বর বুথের বিএলও ৷ বাঙালঝি এলাকার একটি স্কুলে পার্শ্ব শিক্ষকের চাকরি করতেন তিনি। একজন পার্শ্বশিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনওরকম ছাড় দেওয়া হয়নি বলে উদ্ধার হওয়া নোটে লেখা রয়েছে । SIR কাজের চাপ না-নিতে পেরে নিজেকে শেষ করেছেন বলে মৃত্যুর আগে লিখে গিয়েছেন রিঙ্কু ৷ পাশাপাশি, তিনি নির্বাচন কমিশনকেও এই মৃত্যুর কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন ।

পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, রাত-দিন এক করে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। কিন্তু রিঙ্কু অনলাইনে কাজ করার মতো অতটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন না । খাতায়-কলমে কাজগুলি হয়ে গেলেও অনলাইনের কাজগুলো ঠিকমতো করে উঠতে পারছিলেন না। সেই কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রিঙ্কু। সেই থেকেই নিজের জীবন নেন ৷ খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ভিড় করেন সাধারণ মানুষ। কোতোয়ালি থানার পুলিশও পৌঁছয় । ঝুলন্ত অবস্থায় রিঙ্কু তরফদারের মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ।

মৃত রিঙ্কু তরফদার (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে পৌঁছন তৃণমূল স্থানীয় নেতা-সহ রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ৷ এ বিষয়ে তিনি বলেন, "আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু আজকের ঘটনা বেদনাদায়ক । একজন কাজের চাপ সহ্য করতে না-পেরে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে ৷ এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। এই দায় সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। বাংলায় বহু বিএলও চাপ সহ্য করতে না-পেরে মৃত্যু বেছে নিচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।"

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, "সব মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে আমার মনে হয় না কেউ কাজের চাপে নিজের জীবন নিতে পারে না ৷ তার কারণ, নির্বাচনের কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, যদি কেউ কাজ করতে না-পারেন, তাহলে তিনি আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে আদতে দেহের পাশ থেকে পাওয়া নোটটি তাঁরই কি না, তা সঠিকভাবে তদন্ত করে দেখুক পুলিশ। আর তৃণমূল একটি মূর্খের দল। সেই কারণেই এই ধরনের কথা তারা বলতে পারে।"

