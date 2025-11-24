ETV Bharat / state

বউভাতের অনুষ্ঠানে কোট-প্যান্ট পরে ফর্ম-ফিলাপে ব্যস্ত BLO

বিছানাতে ছড়ানো কাগজপত্র। কোট, টাই পরে বর ব্যস্ত মোবাইলে । কী করছেন ? পরে দেখা গেল তাঁর হাতে এনুমারেশন ফর্ম ৷

ফর্ম-ফিলাপে ব্যস্ত BLO পাত্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 3:08 PM IST

ডোমকল, 24 নভেম্বর: বাড়িতে আত্মীয়দের ভিড় ৷ চারিদিকে হইহই করে আনন্দ অনুষ্ঠান চলছে ৷ বাজছে গান, জমেছে নাচের আসর ৷ কিন্তু বর কী করছন ? তাঁর হাতে এনুমারেশন ফর্ম ৷ যা পূরণ করতে ব্যস্ত ৷ SIR-এর কাজের চাপে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ তাই বিয়ের দিনেও মজেছেন কাজে ৷ SIR প্রক্রিয়া শুরুর আগেই বিয়ের দিনক্ষণ পাকা হয়। যার ফলে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি বিএলও ৷

বাংলায় চলছে SIR ৷ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) । গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই SIR-এর কাজ। বিএলও'রা অত্যধিক কাজের চাপের মধ্যে রয়েছেন ৷ খাওয়া-দাওয়া, চাকরি সামলে নয়া এই দায়িত্বে এক নাভিশ্বাস হওয়ার জোগাড় ৷ কিন্তু বিয়ের দিনও ? বিয়ে জীবনের এক অধ্যায়, সেদিনও এক BLO-কে দেখা গেল এনুমারেশন ফর্ম-ফিলাপে ব্যস্ত ৷

বিছানাতে ছড়ানো কাগজপত্র, কোট-টাই পরে বর ব্যস্ত মোবাইলে (ইটিভা ভারত)

নয়া দায়িত্বে বিএলও

বিএলওরা সর্বত্রই পড়ে রয়েছেন কাজ নিয়ে। বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিতরণ থেকে সংগ্রহ। তথ্য সঠিক যাচাই করে এন্ট্রি। এতেই চাপের মধ্যে রয়েছেন তারা। অন্যদিকে, আবার কারও বাড়ি থেকে বহু দূরে পড়েছে বুথের ভোটারদের ফর্ম বিতরণ। এত কিছু সমস্যার মধ্যেও কাজ করছেন তাঁরা। আবার শুধু যে বিএলও-দের ফর্ম বিলি আর জমা তা নয়, নতুনভাবে অ্যাপে এন্ট্রির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে । তাতেই চরম সমস্যায় পড়েছেন বুথ লেভেল অফিসাররা। আর এই চাপের মধ্যেই প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। চাপে পড়ে নিজেকে শেষ করেও ফেলেছেন। তবুও কাজের দিক থেকে অনড় তাঁরা। নির্বাচন কমিশনের চাপে খাওয়া, ঘুম ছেড়ে দিয়ে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

এরই মাঝে অন্য ছবি ডোমকলে ৷ সেখানে এক BLO-র নিজেরে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেও ঘরে বসেই দায়িত্ব পালন করছেন। যেখানে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে অতিথিদের আপ্যায়ন করার কথা, সেখানে ঘরের মধ্যেই অনলাইনে এনুমারেশনের ডাটা এন্ট্রি করতে ব্যস্ত তিনি ৷

জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের আনন্দনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেশায় শিক্ষক মুস্তাক আহম্মেদ। তাঁর বাড়ি ডোমকলের ভাতশালায়। বাড়ি থেকে কর্মস্থান প্রায় 15 কিমি দূরে। সেখানকার 778 ভোটারের BLO তিনি। তাঁর ফর্ম জমা পড়েছে মাত্র 40 শতাংশ। এদিকে হাতে সময়ও কম। SIR প্রক্রিয়া শুরুর আগেই বিয়ের দিনক্ষণ পাকা হয়। যার ফলে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। সেই কারণে বিয়ের দিন থেকে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানেও তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন ডোমকলের BLO মুস্তাক আহম্মেদ।

তিনি বলেন, "কোনও উপায় নেই। হাতে সময় কম। বিয়ের দিনও পিছানো যাবে না ৷ ফর্ম আপলোড করতে অনেক বাকি। বিয়ের অনুষ্ঠানেও অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না।"

