নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষে মিলেছে পুরস্কার, SIR শুনানিতে ডাক সেই বিএলও'কে
সেরা পুরস্কারপ্রাপ্ত বিএলও'কে শুনানিতে ডাকায় ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
Published : January 27, 2026 at 11:06 PM IST
বংশীহারী, 27 জানুয়ারি: নির্ধারিত সময়ের আগেই এসআইআর সংক্রান্ত কাজ শেষ করে ফেলায় সেরা বিএলও'র স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । কিন্তু সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত বিএলও'কেই এবার এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরার নোটিশ ধরাল নিবার্চন কমিশন ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকে । ওই বিএলও'র নাম সাজ্জাদ হোসেন ৷ নিয়ম মেনেই নিজের হাতে নিজের নামে জারি হওয়া নোটিশ গ্রহণ করে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন তিনি । আগামী 28 জানুয়ারি তাঁর শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজ্জাদ হোসেন বুনিয়াদপুর পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের ব্লক অফিস পাড়ার বাসিন্দা । পেশায় তিনি বংশীহারী ব্লকের সমসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । ছয় ভাই বোনের পরিবারে বড় হওয়া সাজ্জাদ হোসেন 2012 সাল থেকেই বিএলও-র কাজের সঙ্গে যুক্ত । দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে কাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । 2022 সালে সেরা বিএলও-র পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ।
এসআইআর-এর 208 নম্বর পার্টে তিনি বিএলও হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ৷ চলতি বছরেও নির্ভুলভাবে এবং সময়ের আগেই কাজ শেষ করায় প্রশাসনের তরফে আবারও তাঁকে সেরা বিএলও হিসেবে সম্মানিত করা হয় । কিন্তু সেই পুরস্কার পাওয়ার মধ্যেই আসে শুনানির নোটিশ । সোমবারই তিনি ওই নোটিশ পান এবং তাঁকে বংশীহারী হাইস্কুলে শুনানিতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিএলও সাজ্জাদ হোসেন বলেন, "আমি একজন বিএলও । আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি । আমি কাজ করেছি শ্রীরামপুর বুথের 108 নম্বর পার্টে । আমার কাছে 231 জনের শুনানির নোটিশ এসেছে ৷ তার মধ্যে আমারও শুনানির জন্য ডাক এসেছে । এই শুনানির নোটিশ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি । প্রথম অবস্থায় 12 জনের শুনানির নোটিশ এলেও পরবর্তীতে 231 জনের আসে । এটা মূলত অবাক হওয়ারই কথা ।"
বুনিয়াদপুর পুরসভার বাসিন্দা জিতেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, "আজকের নির্বাচন কমিশন ঘনঘন বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে । অযথা হয়রানি করছে । যাঁরা বিএলও তাঁরা দিনরাত এক করে এসআইআর-এর কাজকর্ম করে সময় মত জমা দিলেও তাঁদেরকে আবারও ডাকা হচ্ছে শুনানির জন্য । এই হেয়ারিং-এর জন্য পরিবারের লোক প্রচণ্ডভাবে আতঙ্ক হয়ে পড়ছে । এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত ।"
আরেক বাসিন্দা রেজা জাহির আব্বাস বলেন, "কেন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সমস্ত লোককে পরিকল্পনা করে এই শুনানির ডাক দেয় । শুধু বিএলও'রা নয়, ডাক দিয়েছে গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসককে । এমনকি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকেও হিয়ারিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে । সেনাবাহিনীর প্রধানকেও ডাকা হয়েছে হেয়ারিংয়ের জন্য । এই শুনানির জন্য মূলত মানুষ খুব সমস্যার মধ্যে পড়ছে ।"
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও গঙ্গারামপুরের এসডিও-কে শুনানির নোটিশ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল । এরপর সেরা বিএলও-র শুনানির নোটিশকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, "নির্বাচন কমিশন সবাইকে ডাকতে পারে । যখন যাকে মনে হয় । সে বিএলও হোক বা গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক । নির্বাচন কমিশন কাউকে বাদ দেয় না । নির্বাচন কমিশন শুনানির নাম করে প্রচুর সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে প্রতিদিন । আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তীব্র ধিক্কার জানাই নির্বাচন কমিশনকে ।"
বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট ভোটার নিয়ে সংশয়ে রয়েছে যার কারণে বিএলও'কে শুনানির জন্য ডাকছে । কারণ প্রচুর লোকজন পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের জন্য বাইরে গিয়েছে । আদতে তারা এসআইআর-এর আবেদনপত্র জমা করেছে বা সেই ব্যক্তিই আবেদনপত্র সই করে জমা করেছে কি না বিএলও'দের কাছে তা জানার জন্যই নির্বাচন কমিশন হেয়ারিংয়ের জন্য ডাক দিয়েছে বিএলও'কে ।"