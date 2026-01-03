শুনানিতে 82-র বাম নেতার বাড়িতে BLO ! SIR প্রক্রিয়ার সহায়তার পক্ষে কান্তি

শুনানিতে 82-র বাম নেতার বাড়িতে BLO ! SIR প্রক্রিয়ার সহায়তার পক্ষে কান্তি
2002-এর ভোটার তালিকাতে নাম ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের । তবে এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় নাম আসেনি ৷ তাই শুনানিতে ডাক পড়ে তাঁর ৷
Published : January 3, 2026 at 6:18 PM IST
রায়দিঘি, 3 জানুয়ারি: এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় নাম নেই রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ তাই শুনানিতে নাম এসেছে তাঁর ৷ কিন্তু তাঁকে যেতে হয়নি ৷ স্বয়ং বিএলও শুনানির জন্য হাজির 82 বছরের এই বর্ষীয়ান বাম নেতার বাড়িতে ৷
প্রাক্তন মন্ত্রীর মন্তব্য, "এসআইআর তো দেশের জন্য ভালো । আমায় নোটিশ করেছিল । নথি দিয়েছি । অফিসাররা যা যা নথি চাইছেন সেটা দিয়ে সাহায্য করা উচিত, এটা যে কোনও নাগরিকের কর্তব্য । অসুস্থদের নথি বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসবেন । এ নিয়ে এত হইহই করার কী আছে ? সব রাজনৈতিক দলের উচিত এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা ।"
মূলত এসআইআর-এর শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর একে একে নোটিশ পাচ্ছেন অনেকেই । গত শনিবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে শুনানি । ডাক পেয়েছেন শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের পরিবারের সদস্যরাও । সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ছেলের নামে ভুল ধরা পড়েছে । আর এর পাশাপাশি নোটিশ পেয়েছেন বাম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও ।
দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার রায়দিঘি বিধানসভার কুমড়ো পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার তিনি । যিনি বামফ্রন্টের আমলে দু'বার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন । 2002 এর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে ৷ অথচ খসড়া তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম না-থাকায় উঠেছে প্রশ্ন । তাই তিনি শুনানিতে ডাক পেয়েছেন ।
কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স 82 ৷ তবুও বিএলও শুনানির জন্য তাঁর বাড়িতে এলেন । যদিও নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছে, 85 ঊর্ধ্ব যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি হবে । আর এখানে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হল ? কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমি কোনও বিশেষ সুযোগ চাইনি । শুনানির জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম । তবুও আমার বাড়িতে এসে আজ কাগজপত্র নিয়ে গেলেন বিএলও ।"
বিএলও কবিতা দাশগুপ্ত বলেন, "কান্তিবাবু সমস্ত কাগজপত্র দিয়েছিলেন কিন্তু কোনও মতেই ফর্ম ডাউনলোড করা যাচ্ছিল না । বাধ্য হয়ে ওঁকে শুনানির জন্য চিঠি করতে হয় । 221 নম্বর বুথের 103 জন ভোটারকে ডাকা হয়েছে শুনানির জন্য । তার মধ্যেই রয়েছেন কান্তিবাবু । নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী এখানে এসে কান্তিবাবুর একটি ছবি তুলে নিয়ে গেলাম ।"
এসআইএর খসড়া তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম না-আসা নিয়ে বিএলও বলেন, "এই ঘটনায় আমায় সবরকম সাহায্য করেছেন উনি । আমার নিজেরই খারাপ লাগছে, উনি সব নথি দিয়েছেন । কিন্তু তাও সিস্টেম ওঁর তথ্য নিচ্ছিল না । ম্যাপিংয়ে সমস্যা হচ্ছিল । প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকতে পারে ।"
অন্যদিকে, খসড়া ভোটার তালিকায় নাম না-ওঠায় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় । এদিন তিনি বলেন, "প্যান কার্ড, প্রাক্তন বিধায়কের কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট সবই দিয়েছি । তা-ও কোথাও নিশ্চয়ই সমস্যা ছিল ।"