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ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গিয়ে গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি ! গ্রেফতার বিএলও

BLO arrested for allegation of molesting: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 21 বছর বয়সি ওই গৃহবধূ বৃহস্পতিবার রাতে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

BLO arrest allegation of molesting
গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার বিএলও (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 8:28 PM IST

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বর্ধমান, 18 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকায় নাম সংশোধনের কাজের সূত্রে বাড়িতে পৌঁছে এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক BLO-র বিরুদ্ধে। অভিযোগের জেরে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক জাকির হোসেনকে । শুক্রবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ । বিচারক পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷

ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না-থাকার সুযোগেই অভিযুক্ত এই কাণ্ড ঘটান বলে অভিযোগ গৃহবধূর ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 21 বছর বয়সি ওই গৃহবধূ বৃহস্পতিবার রাতে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । জাকির হোসেন সংশ্লিষ্ট বুথের BLO-র দায়িত্বে রয়েছেন । সেই সূত্রে ওই পরিবারের সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল । গৃহবধূর অভিযোগ, তাঁর মায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বুধবার সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে যান জাকির হোসেন । সঙ্গে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কিছু নথি দেখার কথাও বলেন তিনি ।

অভিযোগ, গৃহবধূ তাঁকে বাড়ির উঠোনে বসতে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতে ঘরে যান । সেই সময় তাঁর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে পড়েন জাকির হোসেনও । এরপরই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ । কোনওরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ওই গৃহবধূ । ঘটনার সময় বাড়িতে আর কেউ ছিলেন না বলে জানিয়েছেন গৃহবধূর স্বামী । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ তিনি কাজে বাইরে ছিলেন । সেই সময় তাঁদের পাড়ায় গণেশ পুজোর অনুষ্ঠান চলছিল । পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বলে জানান অভিযোগকারিণী । ফলে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

গৃহবধূর স্বামী জানান, পরে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই তিনি ঘটনার কথা জানতে পারেন । তাঁর কথায়, যে এই কাজ করেছে তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত । কারণ আজ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে, ভবিষ্যতে অন্য কারও পরিবারের সঙ্গেও যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে জানান তিনি। ঘটনার পর স্বামী ও শাশুড়ি বাড়ি ফিরলে তাঁদের পুরো বিষয়টি জানান ওই গৃহবধূ। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । শুক্রবার তাঁকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গৃহবধূ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা । যদিও BLO জাকির হোসেনের দাবি, তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

TAGGED:

BLO ARREST
BLO MOLESTING HOUSEWIFE
গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি বিএলও
গ্রেফতার বিএলও
BLO ARREST ALLEGATION OF MOLESTING

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