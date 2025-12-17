ETV Bharat / state

বিএলও'র স্বীকারক্তিতে 'মৃত' তৃণমূল কাউন্সিলর হয়ে উঠলেন 'জীবিত'

বৃহস্পতিবার থেকে শুনানি পর্বের নোটিশ দেওয়া শুরু হবে বলে জানালো মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।

ডানকুনির তৃনমূল কাউন্সিলর সূর্য দে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: রাজ্যে শেষ হয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের প্রথম পর্ব। এবার শুনানির পালা। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার থেকে শুনানির নোটিশ দেওয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।‌ এদিকে, ডানকুনির তৃনমূল কাউন্সিলর সূর্য দে'র নাম মৃত ভোটারের তালিকায় থাকার ঘটনায় বিএলও-কে শো-কজ করল কমিশন ৷ তিনি ইতিমধ্যে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন ৷

কমিশন সূত্রে বুধবার আরও জানা গিয়েছে, নোটিশ দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাতদিন সময় দেওয়া হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে আগামী সপ্তাহে শুনানি শুরু হ‌ওয়ার সম্ভাবনা ৷ মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালও জানিয়েছিলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা শুনানি শুরু করতে চান ৷ বয়স 85 বছর বা তার থেকেও বেশি এমন কেউ যদি শুনানিতে অংশ নিতে চান তাঁকে সিইও-র দফতরে আসতে হবে না ৷ সংশ্লিষ্ট ইআরও তাঁদের বাড়ি গিয়ে তথ্য় সংগ্রহের কাজ করবেন ৷ সঙ্গে থাকবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা AERO এবং ওই বুথের বুথ লেভেল অফিসার বা BLO।

অন্যদিকে আজ দার্জিলিং-শিলিগুড়ির একজন বিএল‌ও-কে শোকজ করা হয়েছে। এছাড়াও শোকজ করা হয়েছে হুগলির চন্ডীতলা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার তিনজন বিএল‌ওকেও। শুধু এটুকুই নয় শোকজের পাশাপাশি ওইসব কেন্দ্রের ইআরও-দের থেকে রিপোর্টও চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার SIR-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় যে ডানকুনির তৃনমূল কাউন্সিলর সূর্য দে'র নাম রয়েছে মৃতের তালিকায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই ডিইও-র কাছে রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট বিএলওকে শো-কজ নোটিশ পাঠানো হয়। সেই শো-কজ নোটিশের উত্তরে ওই BLO কমিশনকে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন এবং ও নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে।

ডানকুনি পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে । 2007 সাল থেকে তাঁর কাছে ভোটার কার্ড রয়েছে। পরে নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিনিধিও হয়েছেন ৷ মঙ্গলবার মৃত ও স্থানান্তরিতদের বুথভিত্তিক একটি তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করা সত্ত্বেও তালিকায় তাঁকে 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয়েছে । একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও খসড়া তালিকায় নিজেকে 'মৃত' দেখে হতবাক তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে ৷

নির্বাচন কমিশনের এই অদ্ভুত কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে হেঁটেই ডানকুনি কালিপুর শ্মশানে হাজির হন সূর্য দে । দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে তাঁর দেহ সৎকারের দাবি করেন । এমনকী, কমিশনের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়াতেও সরব হন শাসক শিবিরের এই নেতা । এলাকারা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আগেই জানিয়েছিলেন, ফর্ম ফিলাপে কোনও সমস্যা ছিল না। প্রযুক্তিগত কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । বিতর্ক আরও বাড়ার পর ক্ষমা চেয়ে নেন বিএলও ৷

