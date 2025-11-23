ETV Bharat / state

SIR-এর কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত BLO ! ভর্তি হাসপাতালে

বিএলও'র অসুস্থতার জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করছে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে বিজেপির দাবি, শাসকদল এসআইআর নিয়ে রাজনীতি করছে ৷

Published : November 23, 2025

জয়নগর, 23 নভেম্বর: এসআইআর-এর কাজের চাপ নিতে না-পেরে এবার বিএলও'র হৃদরোগে আক্রান্ত হাওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ অসুস্থ ওই বিএলও'র নাম কমল নস্কর । তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরের হরিনারায়ণপুর 31 নম্বর বুথের বিএলও হিসাবে কাজ করছিলেন ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কমল নস্কর পেশায় দুয়ের পল্লি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । বিএলও হিসাবে মোট 1160টি এনুমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই এলাকার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন তিনি । এর মধ্যে তিনি ফর্ম সংগ্রহ করেছেন মাত্র 20টি ।

SIR-এর কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত BLO ! (ইটিভি ভারত)

শনিবার বিকেলে জয়নগর 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সমস্ত বিএলওদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন এবং ওই বৈঠকের পর তিনি 26 তারিখের মধ্যে সমস্ত বিএলওদের এসআইআর সংক্রান্ত ফর্ম সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন । সেই বৈঠক সেরে বাড়িতে আসেন কমল ৷ অভিযোগ, তিনি এই চাপ নিতে না-পেরে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন ।

তড়িঘড়ি কমলের পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা করানোর জন্য তাঁকে নিয়ে যান বেসরকারি হাসপাতালে । এই খবর পাওয়ার পর ওই হাসপাতালে ছুটে যান বিডিও এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা । কমলকে দেখার জন্য এবং শারীরিক অবস্থা জানার জন্য হাসপাতালে পৌঁছন জয়নগরের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসও । বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বিএলও ৷

হাসপাতালের বেডে শুয়ে অসুস্থ বিএলও কমল নস্কর বলেন, "আমাকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়ার কথা ছিল 4 তারিখ ৷ সেই ফর্ম আমি পাই 13 তারিখ ৷ তাও আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব ফর্ম বিলি করি ৷ এরপর আমার ফর্ম তোলার কাজ ছিল ৷ এরই মধ্যে চিন্তা ও কাজের চাপে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি ৷ আর আমি ফর্ম তুলতে পারিনি ৷ এদিকে 25 তারিখের মধ্যে ফর্ম তুলে জমা দেওয়ার কথা ৷"

এদিকে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তার ফলে কাজের প্রচুর চাপ বিএলওদের উপর এসে পড়েছে । বহু বিএলও চাপ নিতে না-পেরে চরম পদক্ষেপ করছেন ৷ এর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন । আমার বিধানসভার অন্তর্গত 31 নম্বর বুথের বিএলও কমল নস্করের 4 তারিখ থেকে ফর্ম বিলি করার কাজ শুরু করার কথা ছিল ৷ তবে 11 তারিখে তাঁর কাছে ফর্ম এসে পৌঁছয় । এরপর এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে । এর ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে কমল নস্কর ।"

তিনি আরও বলেন "আমরা দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি কমল নস্করের । বিএলও কমল নস্করের শারীরিক অবস্থার দিকে আমরা বিশেষ নজর রেখেছি ৷ যদি কোনও অবস্থা বেগতিক হয় তাহলে রবিবার কলকাতায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে ।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক অর্থে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায় । আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অন্যান্য ব্লকের বিএলওরা ।

অন্যদিকে, জয়নগরের বিজেপি নেতা মিহির মণ্ডল বলেন, "কমল নস্করকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা চিনি এবং জানি । তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি । তৃণমূল নেতারা এসআইআর নিয়ে রাজনীতি করছে । এসআইআর এই রাজ্যে হচ্ছে এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী নয় ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে । এসআইআর নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ হওয়া উচিত এবং এসআইআরে সহযোগিতা করা উচিত রাজ্যের শাসকদলের ।"

SIR
BLO HEART ATTACK
এসআইআর
বিএলও
BLO

