বাড়িতে কাউন্টার খুলে SIR ফর্ম বিলি ! বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়: বিএলও

বাড়িতে কাউন্টার খুলে SIR ফর্ম বিলি ! বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়: বিএলও
প্রায় 2900 ফর্ম ঘুরে-ঘুরে বিলি করা অসম্ভব বলে দাবি BLO-র ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ না-মানার অভিযোগ ৷
Published : November 7, 2025 at 7:51 PM IST
আসানসোল, 7 নভেম্বর: কমিশনের নির্দেশ, বিএলওরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে আসবেন ভোটারদের ৷ কিন্তু, বৃহস্পতিবার আসানসোলের কুলটিতে দেখা গিয়েছিল রীতিমতো পাড়ার মধ্যে শিবির তৈরি করে এন্যুমারেশন ফর্ম বিল করা হচ্ছে ৷ এবার আরেক চিত্র ৷ আসানসোল উত্তর বিধানসভার 210 নম্বর বুথের বিএলও নিজের বাড়িতেই কাউন্টার খুলে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ আর লোকজন সেই ফর্ম লাইন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ এখানেও কমিশনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিএলও নিজের মতো কাজ করছেন বলে অভিযোগ ৷
গত 4 নভেম্বর থেকে এন্যুমারেশন ফর্ম বাড়ি-বাড়ি দেওয়ার কথা বিএলও-দের ৷ সেই মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷ আসানসোলের ধাদকা এলাকায় বিএলও নিজের বাড়ি থেকে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আসানসোল উত্তর বিধানসভার 210 নম্বর বুথে এমনই ঘটনা ঘটেছে ৷ আর বিএলও-র নাম দিলীপ কুমার ধানি ৷
লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা বাড়ির বারান্দায় চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে রয়েছেন বিএলও দিলীপ কুমার ধানি ৷ আর বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোটাররা ৷ সেখান থেকেই তিনি সকলের হাতে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর বুথের সব বাড়িতে গিয়ে নথি জমা দেওয়ার কথা ৷ আর কীভাবে ফর্মপূরণ করতে হবে, কী নিয়ম, তাও বুঝিয়ে দিয়ে আসার কথা BLO-র নিজের ৷
তাঁর দাবি, 210 নম্বর বুথে 1437 জন ভোটার রয়েছেন ৷ মানে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ, 2874টি ফর্ম ৷ তাই এতগুলি ফর্ম নাকি তাঁর পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ৷ তাই সেই কারণেই, বাড়ি থেকে ফর্ম বিলি করছেন ৷ এ নিয়ে প্রশ্ন করায় দিলীপ কুমার ধানি বলেন, "প্রায় 2900 ফর্ম রয়েছে ৷ এই ফর্ম বাড়ি-বাড়ি নিয়ে যেতে হলে ছিঁড়ে যাবে ৷ সেই কারণেই বেশ কিছু ফর্ম আমি নিজের বাড়ি থেকেই দিয়ে দিচ্ছি ৷" এভাবে শতাধিক এন্যুমারেশন ফর্ম তিনি বিলি করেছেন ৷
যদিও 27 নভেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিক বৈঠকে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন, একদিনে সবাইকে ফর্ম বিলি করতে হবে না ৷ এক-এক দিন বুথের একটি এলাকা ধরে ফর্ম বিলি করলেও চলবে ৷ আর প্রয়োজনে একটি বাড়িতে বিএলও-কে সর্বাধিক তিনবার যেতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে 210 নম্বর বুথের আধিকারিকের একসঙ্গে এতগুলি ফর্ম বয়ে নিয়ে যাওয়া ও ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার যুক্তি আদতে খাটে কি না, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় ৷
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কুলটিতে দেখা গিয়েছিল দুই বিএলও পাড়ার মধ্যে শিবির করে লোকজনকে ডেকে ফর্ম বিলি করছিলেন ৷ প্রশ্ন করায়, বিএলও'দের সাফাই ছিল, বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে গিয়ে ফর্ম বিলি করা যথেষ্ট সমস্যার ৷ সেই কারণেই আবাসনের সবাইকে নিচে ডেকে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে ৷
কিন্তু, যেভাবে কমিশনের নির্দেশকে অমান্য করছেন বিএলও-রা, তাতে কোনও ব্যবস্থা না-নিলে, ভবিষ্যতে বাকিরাও সঠিকভাবে কাজ করবে না-বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তবে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে অমান্য করলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷
এ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা জেলার নির্বাচনী আধিকরিক এস পোন্নাবলম বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আছে বিএলও-রা বাড়ি-বাড়ি গিয়েই ফর্ম দিয়ে আসবেন ৷ এক্ষেত্রে যখন হচ্ছে না, সেই রিপোর্ট আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাব ৷ তারা যা নির্দেশ দেবে, সেই অনুযায়ী এঁদের (BLO) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"