'যৌক্তিক গরমিলে'র দায়ে নিতে অস্বীকার, সিইও দফতরের বাইরে BLO-বিক্ষোভে উত্তেজনা

'যৌক্তিক গরমিলে'র দায়ে নিতে অস্বীকার, সিইও দফতরের বাইরে BLO-বিক্ষোভে উত্তেজনা
বিএলও অ্যাপে যোগ হওয়া নতুন অপশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৷ অন্যায়ভাবে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিএলও অধিকার মঞ্চের ৷
Published : December 23, 2025 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: 'যৌক্তিক গরমিল' বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র দায় নিতে অস্বীকার একাংশ বিএলও-র ৷ আর তারই প্রতিবাদে এবার কলকাতায় সিইও দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা ৷ তাদের অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন অগণতান্ত্রিকভাবে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে বিএলও-দের উপর ৷ এই অতিরিক্ত কাজের দায় নিতে নারাজ আন্দোলনকারী বিএলও-রা ৷
এদিন বিএলও-দের সিইও দফতর অভিযান রুখতে লালবাজারের তরফে ব্যারিকেড করে বাধা দেওয়া হয় ৷ আন্দোলনকারীরা সেই ব্যারিকেড টপকে সিইও দফতরের দিকে এগনোর চেষ্টা করে ৷ তখনই পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির কয়েকজন মহিলা সদস্য ব্যারিকেড টপকে পুলিশি নিরাপত্তা বেষ্টনী পার করার চেষ্টা করেন ৷ তখন তাঁদের আটক করা হয় ৷
সেই তালিকায় বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির অন্যতম দুই মুখ সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তনুশ্রী মোদক ভট্টাচার্য রয়েছেন ৷ তাঁরা বারবার ব্যারিকেডের উপরে উঠে নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, কলকাতা পুলিশের মহিলা বাহিনী তাঁদের বাধা দেয় ৷ তবে, ধস্তাধস্তির মাঝে কয়েকজন মহিলা সদস্য পুলিশি নিরাপত্তা টপকে যান ৷ তখন তাঁদের আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ৷
তনুশ্রী মোদক ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা বারবার ইসিআই-এর কাছে আবেদন করেছি, যেভাবে আমাদের উপর অনৈতিকভাবে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা যেন না-করা হয় ৷ আমরা এসআইআর-এর বিরোধী নই, বা আমরা এই কাজ করতে অরাজি, তা নয় ৷ কিন্তু, কেন আমাদের উপর একই কাজের বোঝা বারবার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?"
এরপরেই তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এই যে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-গুলি এসেছে, তার দায় আমরা কেন নেব ? এমনকি এতগুলো যে হিয়ারিং, সেই দায় পর্যন্ত আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এত কাজের চাপে কোনও ভুল হলে, তখন আমাদের উপরেই সেই দায় ঠেলা হবে ৷ সেই কারণেই আমাদের এই আন্দোলন ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন বিএলও অ্যাপে নতুন অপশন সংযুক্ত হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, যেসব ভোটারের বিভিন্ন কারণে ম্যাপিং হয়নি, তাঁরা সঠিক তথ্য দিলে বিএলও-রাই সেই ম্যাপিংয়ের কাজ করে দেবেন ৷ এখানেই বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল প্রশ্ন তুলেছেন, "হিয়ারিংয়ের কাজের দায়িত্ব ইআরও এবং এইআরও-র ছিল ৷ কিন্তু, সব যদি বিএলও-দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের কী কাজ রইল ?"
আন্দোলনকারী BLO-রা আগেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে আর কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ৷ আর এই বিষয়টি জানিয়ে গত সপ্তাহে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে একটি চিঠিও দিয়েছিল বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি ৷ সেই চিঠিতে তারা জানিয়েছিল, প্রতিদিন বিএলও-দের উপর নতুন করে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই তারা SIR সংক্রান্ত কাজ বয়কট করছে ৷