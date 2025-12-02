ETV Bharat / state

4 ডিসেম্বর সিইও দফতর অভিযানের ডাক BLO অধিকার মঞ্চের

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন বিএলওরা ৷ সেই অধিকার মঞ্চ থেকে ফের সিইও দফতর অভিযানের ডাক দেওয়া হল।

বিএলও অধিকার মঞ্চের অবস্থানের নবম দিন (নিজস্ব ছবি)
December 2, 2025

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: আগামী 4 ডিসেম্বর ফের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর অভিযানের ডাক দিল বিএলও অধিকার মঞ্চ । মৃত বিএলওদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও বাকি বিএলওদের ওপর চাপ কমানোর আবেদন নিয়ে এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ । মঙ্গলবার বিএলও'দের বিক্ষোভ অবস্থানের নবম দিন । এদিন সেখান থেকে মঞ্চের পক্ষ থেকে বাপ্পাদিত্য গুহ বলেন, "অন্যান্য রাজ্যেও বিএলওদের মৃত্যু হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন যদি সঠিক সময় নিয়ে কাজ করতেন তাহলে 29 জন বিএলওকে হারাতাম না । আমরা নির্বাচন কমিশনের অধীনস্ত ৷ কিন্তু যেভাবে আমাদের উপর অত্যাচার চলছে তাতে আমরা মর্মাহত ।"

4 ডিসেম্বর সিইও দফতর অভিযানের ডাক বিএলও অধিকার মঞ্চের (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "গত কয়েকদিন আগে আমরা যখন সিইও'র সঙ্গে দেখা করতে চাই তখন আমাদের 30 ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে । মহিলাদের টয়লেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । অথচ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যখন এলেন, তখন তাঁকে 30 সেকেন্ডও সময় অপেক্ষা করতে হল না । এই ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । আমরা আগামী 4 ডিসেম্বর সিইও অফিস অভিযান করব । আমরা আক্রান্তদের পরিবার, সঙ্গীত শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান জানাব ওই দিন ।"

বিএলওদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

মঞ্চের আরেক সদস্য তনুশ্রী মোদক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আজ রাত 12টার মধ্যে এনুমারেশন ফর্মের তথ্য আপলোড করে ফেলতে হবে । এই নির্দেশে আরও চাপের মুখে পড়বে বিএলওরা । তাহলে সাতদিন সময়সীমা বাড়ানোর যৌক্তিকতা কী ? শুধুই কি আইওয়াশ তাহলে ?"

এছাড়াও আন্দোলনের নবম দিন এসে তাঁরা যেই দাবিগুলো তোলেন সেগুলো হল: এই অস্বাভাবিক কাজের চাপ দ্রুত কমাতে হবে এবং এই কাজের সময়সীমার সাতদিনের পরিবর্তে পর্যাপ্তভাবে বাড়াতে হবে ৷ দু'বছরের কাজ একমাসে শেষের নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে । পরীক্ষার মরশুমে শিক্ষকদের স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সরাসরি ক্ষতি করছে, যা শিক্ষার অধিকার আইনের পরিপন্থী ৷ শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে । এই অমানসিক কাজের চাপ থেকে সৃষ্টি যে কোনও চরম ঘটনার পূর্ণ প্রশাসনিক দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে এবং সকল পরিবারের যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে ।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ চলছে (নিজস্ব ছবি)

বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের আরও দাবি, প্রযুক্তিগত কাজের জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ, কার্যকর সফটওয়্যার ও উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সিস্টেম বিভ্রাটজনিত বিলম্ব বিএলওদের উপর চাপানো চলবে না । প্রশাসনের তরফে ভয় ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার কোনওভাবেই করা চলবে না । অবিলম্বে বিএলওদের অন ডিউটি সুনিশ্চিত করতে হবে । নির্বাচন কমিশনের কাজের চাপে মৃত বিএলওদের পরিবারের একজনকে অন্তত চাকরি দিতে হবে । তড়িঘড়ি এসআইআর-এর কাজ করিয়ে নেওয়ার কারণে ভোটার তালিকায় কোনও ভুল ধরা পড়লে তার দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে ৷ বিএলওদের উপর কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা চলবে না ।

