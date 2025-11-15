যেন বিশ্বকর্মার অবতার ! 15 বছর ধরে অবলীলায় সাইকেল সারিয়ে যাচ্ছেন দৃষ্টিহীন কৃষ্ণ
নিজের বাড়িতে ছোট দোকান রয়েছে তাঁর ৷ সেখানেই আশেপাশের বাসিন্দাদের সাইকেল থেকে ভ্যান সারান তিনি ৷
Published : November 15, 2025 at 7:48 PM IST
শান্তিপুর, 15 নভেম্বর: কিছুই দেখতে পান না দু'চোখে ৷ তবুও 15 বছর ধরে এই অবস্থাতেই সাইকেল সারিয়ে যাচ্ছেন অবলীলায় । আর তাঁর হাতের ছোঁয়াতেই যেন গতি বেড়ে যায় দুই চাকা সাইকেল থেকে শুরু করে তিন চাকা রিক্সা কিংবা ভ্যানের । তাই তো এলাকাবাসীর কথায়, তিনি বিশ্বকর্মার অবতার ।
তিনি হলেন নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বাথানগাছির বাসিন্দা 68 বছরের কৃষ্ণধন সরকার । প্রায় 50 বছর ধরে তিনি একটি ছোট দোকান করে সাইকেল সারানোর কাজ করে আসছেন । কিন্তু 15 বছর আগে চোখের সমস্যা শুরু হয় তাঁর । বিভিন্নরকম চিকিৎসা করেও চোখের জ্যোতি আর তিনি ফিরে পাননি । ধীরে ধীরে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায় তাঁর ৷ চিন্তা ভর করতে শুরু করে, কাজ না করলে খাবেন কী । ছোট সন্তান নিয়ে পরিবার চলবে কী করে ।
সেই অন্ধকার জগতে আলো বলতে ছিল তাঁর ওই ছোট সাইকেলের দোকান ৷ ওই দোকানকে আগলে আবার বাঁচার রসদ পান তিনি ৷ সংসারের কথা ভেবে দৃষ্টিহীন অবস্থাতেই সাইকেলের দোকানটি ফের শুরু করেন বাড়িতে । প্রথমে কাজ করতে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হত বটে । কিন্তু এত বছরের অভ্যাস ও দক্ষতা সেসময় কাজে আসে তাঁর ৷ কিছু না-দেখেও অনুভব করে এবং হাতের আন্দাজে পরবর্তীতে সাইকেল সারাতে থাকেন কৃষ্ণধন । এখন না-দেখেও নিমিষেই সাইকেলের যেকোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন তিনি । তাই তো যেকোনও সাইকেল থেকে ভ্যানের সমস্যায় তাঁর দোকানেই ভিড় জমান এলাকাবাসীরা ৷
অন্যদিকে কৃষ্ণধনের স্ত্রী সবিতা সরকারও 'দুচোখে ঠিক করে দেখতে পান না ৷ একমাত্র ছেলের রোজগারের পথ বলতে টোটো গাড়ি । বর্তমানে 1000 টাকা ভাতা পান কৃষ্ণধন সরকার । সরকারি সহায়তা এবং তাঁর সাইকেলের দোকানের রোজগারে কোনও রকমে সংসার চলে তাঁদের । যদিও জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণধন । বার্ধক্য বয়সে এসে তাঁর এই জীবন যুদ্ধকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরাও ।
প্রতিবেশী সুধীর দেবনাথ সাইকেল মেরামতি করতে এসে বলেন, "আমরা ছোট থেকেই কৃষ্ণধনকে সাইকেল সারাতে দেখছি । প্রথমে দিকনগর বাজারে সাইকেলের দোকান ছিল পরবর্তীকালে তিনি বাড়িতেই দোকান করেছেন । আর আমরা এখানে সাইকেল সারাতে আসি কোনও অসুবিধা হয় না ৷ উনি টাকাও নিজেই নেন ৷ চোখে না-দেখলে এইসব কাজই পারেন উনি ৷"
কৃষ্ণধন সরকার বলেন, "আমি প্রায় 50 বছর ধরে সাইকেল দোকানে কাজ করি । প্রথমে অন্যের দোকানে কাজ শিখতাম । পরবর্তীকালে 12 নম্বর জাতীয় সড়কে বেলেডাঙা মোড়ে একটি নিজস্ব দোকান করি । সেখানেই ভালোই চলছিল কাজকর্ম । কিন্তু শারীরিক কারণে আমার চোখের জ্যোতি দিন দিন কমতে থাকে ।"
তিনি আরও বলেন, "অনেক চিকিৎসা করিয়েও চোখ আর ঠিক করতে পারিনি । তাই জন্য যাতায়াতের খুব অসুবিধা হতো । পরবর্তীকালে নিজের বাড়িতেই দোকান করি । তবে প্রথমে কাজ করতেও খানিকটা সমস্যায় পড়তে হয় । আস্তে আস্তে সবটাই অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় । এখন শুধুমাত্র আমি প্রতিবন্ধী-ভাতা বাবদ মাসে 1 হাজার টাকা করে পাই । আমি চাই সংসারের স্বার্থে সরকার যদি কিছু সাহায্য করে, তাহলে সুবিধা হয় ।"
কৃষ্ণধনের স্ত্রী সবিতা সরকারের কথায়, "ছোট থেকেই স্বামী সাইকেলের কাজ করতেন । আগে প্রায় তিন কিলোমিটার দূর 12 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে দোকান ছিল । কিন্তু অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যাতায়াতের সমস্যার কারণে নিজের বাড়িতেই প্রায় 15 বছর আগে দোকান খুলে বসেন । আগের মতো দোকান থেকে আর আয় হয় না । সেই কারণেই সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হয় ।"
কৃষ্ণধনের ছেলে সৌমিত্র সরকার বলেন, "মা 80 শতাংশ অন্ধ হলেও বাবা 100 শতাংশ অন্ধ । এখন আগের মতো সাইকেলের দোকান থেকে আর সেভাবে আয় হয় না । সেই কারণেই সংসার চালাতে অনেক সমস্যায় করতে হয় । আর যেহেতু বাবা ছোটবেলা থেকেই সাইকেলের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাই খুব বেশি সমস্যা হয় না কাজ করতে ।"
যদিও শান্তিপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব সরকার পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী তিনি সরকারি একটি ভাতা পান সেই কারণে অন্য ভাতার সুবিধা তিনি পেতে পারেন না । তবে মানবিক দিক থেকে আমরা চেষ্টা করব যদি কোনোভাবে তাঁকে সাহায্য করা যায় ।"