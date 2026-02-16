কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন, ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম

কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন, ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম
পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের কামরায় কীভাবে আগুন লাগল ? ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম ৷
Published : February 16, 2026 at 6:01 PM IST
কাটোয়া, 16 ফেব্রুয়ারি: কাটোয়া আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা খতিয়ে দেখতে সোমবার কাটোয়া স্টেশনে পৌঁছল 8 সদস্যের ফরেনসিক টিম ৷ দলে রয়েছেন চার জন সেন্ট্রাল ও চার জন রাজ্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ । ওই ট্রেনের পুড়ে যাওয়া অংশ, সিসিটিভি ফুটেজ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন ৷ পুড়ে যাওয়া কামারা থেকে তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন ৷ সেই নমুনা পরীক্ষা করে দেখার পরেই ট্রেনে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে ৷
রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণত ট্রেন ছাড়ার আগে ট্রেন যখন কার্সেড কিংবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ইলেকট্রিক অফ করা থাকে ৷ ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে ইলেকট্রিক চালু করা হয় ৷ এক্ষেত্রে যেহেতু কাটোয়া আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা সকাল 6.05 মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল আর ভোরের দিকে ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ফলে শর্ট সার্কিট হওয়ার কথা নয় ৷ কারণ যেহেতু ট্রেন চালু হয়নি ফলে ইলেকট্রিক বন্ধ ছিল ফলে কীভাবে শর্ট সার্কিট হতে পারে ৷ এছাড়া কাটোয়ার 2 নং প্ল্যাটফর্ম সহ অন্যান্য CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখে রেল ওই ট্রেনে কয়েকজনের উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছে ৷ তারা ওই ফাঁকা ট্রেনে উঠেছিল কেন তারাই ট্রেনে আগুন ধরায়নি তো সেই প্রশ্নও ভাবাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষকে ৷
শনিবার রাতে কাটোয়া স্টেশনের 2 নং প্লাটফর্মে কাটোয়া আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি এসে দাঁড়ায় ৷ রবিবার সকাল 6টা বেজে 5 মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল ৷ হঠাৎ ভোরের দিকে স্টেশনে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা লক্ষ্য করে ট্রেনে আগুন লেগেছে ৷ ট্রেনের কামারা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ৷ ফলে স্টেশন চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ যাত্রী আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় ৷ খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷ দমকলের দুটো ইঞ্জিন 1 ঘণ্টা 20 মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
রেল সূত্রে খবর, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামারার সিটগুলো ফোমের গদি থাকায় আগুন লাগার পরে দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেই আগুন কামারার জানলা দিয়ে আগুনের শিখা বাইরে বেরিয়ে আসে ৷ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজির মতে, যেহেতু ট্রেন তখনও চালু হয়নি ফলে শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা কম। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ রেল তদন্ত শুরু করেছে ৷ রিপোর্ট হাতে এলে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
এদিন ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ পল রমেশ বলেন, "সেন্ট্রাল ফরেনসিকের তরফে কাটোয়ার ট্রেনে আগুনের ঘটনার তদন্ত করতে এসেছি ৷ আমরা সেন্ট্রালের তরফে চারজন ও রাজ্যের তরফে আরও চারজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখতে শুরু করি ৷ বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছি ৷ সব কিছু পরীক্ষা করে দেখার পরে রিপোর্ট আমরা রেল দফতরকে পাঠিয়ে দেব ৷ কারণ কোন এভিডেন্স থেকে প্রকৃত রিপোর্ট পাওয়া যায় না ৷ যে সব স্যাম্পেল কালেন্ট করা হয়েছে ৷ সবকিছু পরীক্ষার পরেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পাশাপাশি আমরা সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছি ৷ সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখা যাচ্ছে ৷"