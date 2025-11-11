ETV Bharat / state

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে জেরে পূর্ব রেলে চূড়ান্ত সতর্কতা

লালকেল্লা বিস্ফোরণকে দিকে দিকে সতর্কতা ৷ যাত্রী নিরাপত্তায় 24 ঘণ্টার নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান চলছে জোরদার ৷ রেল স্টেশনে চলছে কড়া নজরদারি ৷

DELHI CAR BLAST
পূর্ব রেলে সর্বোচ্চ সতর্কতা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়ে সমগ্র অঞ্চলে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে । যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রেলে 24 ঘণ্টা নজরদারি, সাঁড়াশি তল্লাশি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরও শক্ত করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় দিন-রাত অভিযান চলছে, যাতে কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যক্তিকে দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

রেল সুরক্ষা বাহিনী (RPF) ও গভর্নমেন্ট রেল পুলিশ (GRP) যৌথভাবে এই নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করছে । ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম, সার্কুলেটিং এলাকা, অপেক্ষালয়, পার্সেল ও লাগেজ বিভাগ, সর্বত্র চলছে সূক্ষ্ম তল্লাশি ও কড়া নজরদারি। স্টেশনে প্রবেশ করা প্রতিটি গাড়িতে চলছে তল্লাশি। শুধু রেল পুলিশ নয়, স্নিফার ডগ দিয়ে নাকা চেকিং করা হচ্ছে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচে। একইভাবে তল্লাশি অভিযান চলছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুরেও।

DELHI CAR BLAST
স্নিফার ডগ দিয়ে নাকা চেকিং করা হচ্ছে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচে (ইটিভি ভারত)

শিয়ালদা, হাওড়া, বর্ধমান, কলকাতা টার্মিনাল, মালদা টাউন, আসানসোল ও ভাগলপুর-সহ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এই তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে যাত্রী চলাচল এলাকা, সাবওয়ে, টিকিট কাউন্টার ও সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে, যাতে যাত্রী ও রেল সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে জানিয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা সর্বক্ষণ সতর্ক থাকব এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর রাখব। রেল কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীকে আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা যেন নিজেরা সতর্ক থাকেন, কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা আচরণ লক্ষ্য করলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানান এবং নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যাত্রীদের আস্থা বজায় রাখতে পূর্ব রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা, সমন্বিত অভিযান ও কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকলের মাধ্যমে রেল যাত্রাকে আরও সুরক্ষিত ও নিশ্চিন্ত করে তুলতে।

DELHI CAR BLAST
রেল স্টেশনে চলছে কড়া নজরদারি (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর থেকেই হাই-অ্যালার্ট জারি হয়েছে দেশের সব মেট্রো শহরে । সতর্কতার আওতায় রয়েছে কলকাতাও। তবে, শুধু শহর কলকাতা নয় রাজ্যের একাধিক জেলাতেও চলছে নাকা চেকিং। তবে মহানগরের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতার মাত্রা একটু বেশি হওয়া উচিত, কারণ, এই মুহূর্তে শহরে রয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল ৷ আগামী 14 নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে দুই দলের টেস্ট ম্যাচ ৷ তাই এই মুহূর্তে শহরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে তৎপর লালবাজার ৷

TAGGED:

DELHI RED FORT
লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ
পূর্ব রেলে সতর্কতা
EASTERN RAILWAY
DELHI CAR BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.