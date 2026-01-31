তৃণমূলের বুথ সভাপতির গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, শোরগোল কুলপিতে
তৃণমূলের বুথ সভাপতি কুতুবউদ্দিন পাইকের অভিযোগ, এর আগেও তাঁকে লক্ষ্য করে গভীর রাতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছিল ।
Published : January 31, 2026 at 4:20 PM IST
কুলপি (দক্ষিণ 24 পরগনা), 31 জানুয়ারি: গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক বুথ সভাপতির গাড়িতে বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কুলপি থানার অন্তর্গত ছামনাবনি গ্রামে ৷
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, "কুলপি থানা এলাকায় রাতে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছামনাবনি গ্রামের বাসিন্দা কুতুবউদ্দিন পাইক তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি । শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর বাড়ির গ্যারেজে রাখা ব্যক্তিগত গাড়িতেই আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে । বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা । বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশপাশের বহু মানুষের । আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় । বিস্ফোরণের জেরে ওই গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । গাড়ির একাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি । পাশাপাশি আশেপাশের কয়েকটি বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে যায় এবং দেওয়ালে ফাটল ধরেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে । গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । ঠিক কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে । কুতুবউদ্দিন পাইকের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে ।
কুতুবউদ্দিন পাইক বলেন, "শুক্রবার রাত 1টার সময় ব্যাপক বোমার আওয়াজ হয় ৷ গাড়ি বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গিয়েছে ৷ ঘরেরও ক্ষতি হয়েছে ৷ এর আগেও আমাকে লক্ষ্য করে গভীর রাতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছিল । রাজনৈতিক আক্রোশ থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে । এবারে পরিকল্পিতভাবে আমার গাড়িতে টাইম বোমা লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ।" যদিও এই ঘটনার পেছনে কারা রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি সরাসরি কারও নাম করেননি ৷ তবে বিরোধী দলের দুষ্কৃতীদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি ।
বিধানসভা ভোটের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় । প্রতিবেশী সালামতে পাইক বলেন, "রাত 1টা নাগাদ বিকট আওয়াজ শুনে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি । এসে দেখি এই ঘটনা । ঘর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে ৷ গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে ৷ রাজনৈতিক ব্যাপারে এই ঘটনা বলে মনে হচ্ছে ৷ আমার দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ আমরা আতঙ্কে রয়েছি । পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে ।"
আরেক প্রতিবেশী সালাউদ্দিন পাইক বলেন, "শুক্রবার রাতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় ৷ আমরা তড়িঘড়ি ছুটে আসি । তখন সারা এলাকা কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল । দেখলাম গাড়িতে বিস্ফোরণটি হয়েছে ৷ জানি না কারা করেছে ৷ তবে আমরা খুব ভয়ে রয়েছি ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নব্যেন্দুসুন্দর নস্কর বলেন, "কী কারণে তৃণমূল নেতার গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা বলা যাচ্ছে না । পুলিশ তদন্ত শুরু করুক । বোমা গাড়ির মধ্যে ছিল কি না সে বিষয়েও খতিয়ে দেখুক পুলিশ ।"
এদিকে আইএসএফ নেতা সাইফুদ্দিন জমাদার বলেন, "ভোটের আগে এলাকায় বোমা মজুত করছিল তৃণমূল । আর সেই বোমাই ফেটে এই ঘটনা ঘটেছে । এখন ঘটনা ঘোরাতে বিরোধীদের উপর দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল ।"