ETV Bharat / state

সাতসকালে পাইকপাড়ায় পরপর বিস্ফোরণ, উড়ল ক্লাবের ছাদ

পাইকপাড়ায় বিস্ফোরণের জেরে পুড়ল ক্লাব ৷ ক্লাবের টিনের চাল উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের বাড়িতে ৷ এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বম্ব স্কোয়াড ৷

Fire at Paikpara club
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 মার্চ: উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায় পর পর বিস্ফোরণ ! স্থানীয় একটি পরিত্যক্ত ক্লাবঘরে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ তবে বিস্ফোরণের অভিঘাতে ক্লাবঘরের বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে গিয়েছে দেওয়ালও ৷

বিস্ফোরণের তীব্রতায় ক্লাবের টিনের চাল উড়ে পাশে থাকা একটি ছ'তলা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ে। আগুনও লেগে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গেই। কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এনিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "কীভাবে এই বিস্ফোরণ হল তা খুঁজে বার করার কাজ শুরু হয়েছে।"

একাধিক বিস্ফোরণের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে বলে জানান এলাকাবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অনুমান , ক্লাবঘরের ভিতরে বোমা মজুত করে রাখা ছিল। খবর পেয়ে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। চিৎপুর থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। বিস্ফোরণের পর এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে ক্লাবঘরের কাছাকাছি যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরই বম্ব স্কোয়াডকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। তারা তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ ক্লাব এবং তার আশাপাশে আরও বোমা রাখা আছে কি না সেটা খতিয়ে দেখছেন বম্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞরা।

স্থানীয়দের কথায়, বিস্ফোরণের পর ক্লাবঘরের ভিতরে কিছু বোমার মতো দেখতে বস্তু পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ক্লাবঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং সেটি দখল করতে বা প্রোমোটিংয়ের উদ্দেশ্যে কেউ এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। এক বাসিন্দা বলেন, " শনিবার ভোর 6.15 মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে দেখি পাশের বাড়িতে আগুন জ্বলছে।"

তাঁর আরও সংযোজন, "পরে কয়েকজন মিলে বাড়ি থেকে বালতি করে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি। ক্লাবটি অনেক দিন ধরেই বন্ধ ছিল। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা পুলিশ খুঁজে বার করুক। না-হলে আগামিদিনে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখন আমরা শিশুদের নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি।"

এদিকে ক্লাবের সেক্রেটারিও এই ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, "এই ক্লাবটির উপর অনেক দিন ধরেই অনেকের নজর রয়েছে। ক্লাবটি দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। যাদের এতে স্বার্থ রয়েছে, তারাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখুক এবং দোষীদের চিহ্নিত করুক।"

উল্লেখ্য, গত কয়েক দিনে কলকাতার একাধিক জায়গায় বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছি। শহরের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক স্থানে বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়েছিল। নগরদায়রা আদালত, পাসপোর্ট অফিস এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ঘিরেও সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। সেই ঘটনাগুলির তদন্ত এখনও চলছে। তার মধ্যেই পাইকপাড়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না-ঘটে, তার জন্য এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হোক ৷ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হোক। পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

TAGGED:

FIRE AT PAIKPARA CLUB
পাইকপাড়ায় বিস্ফোরণ
পাইকপাড়ায় ক্লাবে আগুন
BLAST AT PAIKPARA
PAIKPARA BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.