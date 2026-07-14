ডেটিংয়ের প্রলোভনে ব্ল্যাকমেল ! রাজডাঙার কল সেন্টারে পুলিশি হানা, গ্রেফতার আট

ডেটিংয়ের প্রলোভনে ব্ল্যাকমেল ! রাজডাঙার কল সেন্টারে পুলিশি হানা, গ্রেফতার আট
তদন্তকারীদের দাবি, কেউ প্রতারণার অভিযোগ তুললে বা টাকা ফেরত চাইলে তাঁকে ভয় দেখানো হত। ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হত বলে অভিযোগ ।
Published : July 14, 2026 at 6:58 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: ডেটিংয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়া, পরিষেবা না দিলে প্রতিবাদ করলেই বদনামের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল ! এমনই অভিযোগে শহর কলকাতার কসবার রাজডাঙার একটি কল সেন্টারে হানা দিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সাইবার উইং । কসবা থানার অন্তর্গত ওই অফিস থেকে 6 মহিলা ও 2 পুরুষ-সহ মোট 8 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া নথি ও ইলেকট্রনিক তথ্যপ্রমাণ দেখে মনে করা হচ্ছে এই প্রতারণা চক্রের পরিধি আরও বড় হতে পারে ।
লালবাজার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই রাজডাঙার ওই অফিস থেকে 'ডেটিং সার্ভিস' এর নামে গ্রাহকদের ফোন করা হত । প্রথমে আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে সদস্যপদ নিতে উৎসাহিত করা হত । তারপর রেজিস্ট্রেশন, ভেরিফিকেশন, সিকিউরিটি ডিপোজিট, প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ-সহ বিভিন্ন খাতে একের পর এক টাকা নেওয়া হত । কিন্তু টাকা জমা পড়ার পর আর কোনও পরিষেবা মিলত না বলেই অভিযোগ ।
তদন্তকারীদের দাবি, কেউ প্রতারণার অভিযোগ তুললে বা টাকা ফেরত চাইলে তাঁকে নাকি উলটে সমাজে বদনাম করে দেওয়ার ভয় দেখানো হত । ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হত বলে অভিযোগ । এমনকি ব্ল্যাকমেলের অভিযোগও উঠেছে এই চক্রের বিরুদ্ধে ।
একাধিক অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সাইবার উইং । তারপরই রাজডাঙার ওই কল সেন্টারে অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে শেখ সোভান, গোলক মাইতি, ইয়াসমিন খাতুন, লক্ষ্মী ঘোষ, চাঁদনি কুমারী, মনি কুমারী, প্রিয়াঙ্কা কুমারী ওরফে অঞ্জলি এবং নাসরিন খাতুন ওরফে কোমলকে । প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
অভিযানে প্রায় 30টি মোবাইল ফোন, 50টিরও বেশি সিম কার্ড এবং গ্রাহকদের তথ্য ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক রেজিস্টার উদ্ধার হয়েছে । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সমস্ত নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস । সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রতারণার জাল কতটা বিস্তৃত, কত জন এই চক্রের শিকার হয়েছেন এবং আর কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ভুয়ো ডেটিং সেন্টারের আড়ালে নানা ধরনের বেআইনি কারবার চলতে পারে । তাই এই ধরনের কার্যকলাপের উপর আমাদের কড়া নজর রয়েছে ।"
পুলিশ সূত্রের খবর, এই কল সেন্টারের মূল পান্ডা এখনও পলাতক । তার খোঁজে শহরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে । তদন্তকারীদের সন্দেহ, শুধু আর্থিক প্রতারণাই নয়, এই ধরনের ভুয়ো কল সেন্টারের আড়ালে আরও গুরুতর অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগসূত্র থাকতে পারে । যদিও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার বা জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে এই নির্দিষ্ট চক্রের যোগের প্রমাণ এখনও মেলেনি । সেই সম্ভাব্য দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
লালবাজারের এক আধিকারিকের কথায়, "ডিজিটাল প্রতারণার ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে । তাই এই চক্রের আর্থিক লেনদেন, কল রেকর্ড, মোবাইলের তথ্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।"